Gobierno anuncia inversión de $350.000 millones para llevar energía solar a zonas rurales de Uribia

El Gobierno nacional puso en marcha en Uribia, La Guajira, una inversión histórica de 350 mil millones de pesos para acelerar la implementación de comunidades energéticas y ampliar el acceso a energía limpia en zonas rurales del país.

La cifra corresponde a cerca del 35% de los recursos proyectados para 2025, que serán destinados a la instalación de miles de soluciones individuales fotovoltaicas con almacenamiento, beneficiando a comunidades que hasta ahora no contaban con servicio de energía eléctrica.

Según el Ministerio de Minas y Energía, la medida ya comienza a mostrar resultados en hogares que hoy acceden por primera vez al servicio, en uno de los territorios con mayores desafíos históricos de cobertura.

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Durante su visita a la zona rural de Uribia, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que esta inversión busca cerrar brechas estructurales en La Guajira y demostrar que la transición energética puede traducirse en soluciones concretas para las comunidades.

“Cerca de 350 mil millones de pesos se convertirán en soluciones fotovoltaicas que transforman la vida de la gente”, señaló el funcionario.

La estrategia hace parte del modelo de comunidades energéticas, uno de los ejes de la transición energética del Gobierno, mediante el cual las familias también participan en la generación y gestión de la energía.

El proyecto se articula con otras iniciativas en curso en la región Caribe, donde el Gobierno viene impulsando obras de infraestructura eléctrica y la reactivación de proyectos solares y eólicos. En Uribia, por ejemplo, también avanza la construcción de una subestación provisional de 110 kV para mejorar la estabilidad del servicio en la zona.

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Desde la cartera de Minas y Energía destacaron que la apuesta busca llevar energía limpia a territorios históricamente excluidos, especialmente en comunidades rurales e indígenas de La Guajira.