Continúa la violencia en el Cauca: Carga explosiva sobre la vía Panamericana deja varios heridos

Un nuevo atentado con explosivos se registró en la tarde de este sábado 25 de abril en el municipio de Cajibío, en una de las principales arterias viales del suroccidente del país: la vía Panamericana entre Piendamó - Popayán, Cauca.

Según reportes preliminares, el ataque ocurrió en el sector conocido como El Túnel, donde un cilindro bomba cayó sobre una buseta que transitaba por la zona.

La detonación provocó daños visibles en el vehículo, especialmente en el techo y las ventanas, tal como se evidencia en videos difundidos por la comunidad en redes sociales, pero también en otros vehículos.

El estallido también ocasionó afectaciones en un tramo de la vía Panamericana, y de acuerdo con la información inicial, parte de la carretera resultó destruida, lo que podría empezar a generar restricciones en la movilidad y el transporte.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un balance oficial de personas heridas o fallecidas, pero si se sabe que es el atentado número 11 en menos de 24 horas.