OMS aprueba tratamiento contra la malaria para recién nacidos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que, por primera vez, ha otorgado una aprobación de precalificación a un tratamiento contra la malaria destinado a recién nacidos y lactantes.

La arteméter-lumefantrina es la primera formulación antipalúdica diseñada específicamente para las víctimas más jóvenes de esta enfermedad transmitida por mosquitos.

“La designación de precalificación indica que el medicamento cumple con los estándares internacionales de calidad, seguridad y eficacia”, declaró la agencia de Naciones Unidas en un comunicado.

Hasta ahora, los lactantes han sido tratados con formulaciones destinadas a niños de mayor edad, lo que implica un mayor riesgo de errores de dosificación, efectos secundarios y toxicidad.

“Desde hace siglos, la malaria arrebata hijos a sus padres, y salud, prosperidad y esperanza a las comunidades”, afirmó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“La historia está cambiando. Las nuevas vacunas, las pruebas de diagnóstico, los mosquiteros de última generación y los medicamentos eficaces (incluidos aquellos adaptados para los más pequeños) están ayudando a cambiar la situación”, agregó.

“Poner fin a la malaria en nuestra vida ya no es un sueño; es una posibilidad real, aunque solo será posible con un compromiso político y financiero sostenido. Ahora podemos hacerlo. Ahora debemos hacerlo”, añadió.

Los datos

En 2024, los casos estimados de malaria en el mundo llegaron a 282 millones y hubo 610.000 muertes por su causa en 80 países, según la OMS.

África concentra el 95% de los casos y las muertes, y los niños menores de cinco años representan tres cuartas partes de los fallecimientos.

La agencia sanitaria señala que los avances en la lucha contra la malaria se ven obstaculizados por la resistencia a los medicamentos y a los insecticidas, los fallos en el diagnóstico y las drásticas reducciones de las ayudas.

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Indicó que su precalificación facilitará la adquisición del tratamiento por parte del sector público y ayudará a subsanar una brecha de tratamiento de larga data que afecta a unos 30 millones de bebés que nacen cada año en zonas de África donde la enfermedad es endémica.

El 70% de los países carecen de sistemas regulatorios lo suficientemente sólidos como para supervisar los medicamentos, las vacunas, las pruebas de diagnóstico y los dispositivos médicos.

El programa de precalificación de la OMS garantiza que los productos sanitarios clave destinados a la adquisición internacional de tratamientos cumplan con los estándares globales de calidad, seguridad, eficacia y rendimiento.