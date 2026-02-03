¿Puede Colombia eliminar enfermedades como la malaria y la tuberculosis?

El Ministerio de Salud activó el Plan Nacional de Eliminación y Sostenimiento de Enfermedades Transmisibles, una estrategia que define cómo el país buscará reducir riesgos sanitarios que aún afectan a miles de personas, especialmente en zonas rurales y territorios con mayores desigualdades.

Más allá del anuncio oficial, el plan representa un cambio en la forma de abordar la salud pública: la prioridad estará en prevenir brotes antes de que se conviertan en crisis y en concentrar esfuerzos donde históricamente ha sido más difícil garantizar acceso a servicios básicos.

Entre las metas está mantener bajo control enfermedades que el país ya logró eliminar como problema de salud pública —entre ellas poliomielitis, sarampión y rubeola—, pero también avanzar en la reducción de otras condiciones que siguen presentes en regiones específicas.

De la malaria al VIH: las enfermedades que siguen en la mira

La estrategia incluye acciones para acelerar la eliminación de al menos 15 enfermedades transmisibles, entre ellas malaria por Plasmodium falciparum, leishmaniasis visceral, lepra, tuberculosis, rabia humana transmitida por perros y la transmisión materno infantil del VIH, así como sífilis congénita y hepatitis B.

Uno de los elementos que más llama la atención es que el plan no se limita al ámbito clínico. También incorpora medidas relacionadas con el entorno ambiental, como la reducción del uso de biomasa contaminante dentro de los hogares, una práctica asociada a enfermedades respiratorias y que afecta principalmente a comunidades rurales.

El Ministerio plantea que las acciones se desarrollarán con un enfoque territorial, priorizando poblaciones indígenas, afrocolombianas y campesinas, donde estas enfermedades tienen mayor incidencia.

El reto ahora no es el anuncio, sino la implementación

Aunque Colombia ha mostrado avances en indicadores de eliminación de algunas enfermedades, el desafío estará en sostener esos resultados en el tiempo y evitar retrocesos, especialmente en contextos de migración, cambios climáticos y dificultades de acceso a servicios de salud.

La resolución define responsabilidades para entidades nacionales, autoridades locales, EPS e IPS, pero también reconoce que el éxito del plan dependerá de la participación comunitaria y de la capacidad del sistema para llegar a territorios históricamente rezagados.

Con esta estrategia, el Gobierno busca fortalecer la prevención y consolidar logros sanitarios, en un momento en el que el país sigue enfrentando brechas profundas entre el campo y la ciudad en materia de salud pública.