Alerta por enfermedad en comunidad indígena en el Catatumbo

Cúcuta

La comunidad Barí alertó sobre una enfermedad que viene generando una grave situación sanitaria en los resguardos donde se encuentra esta etnia en la región del Catatumbo, en Norte de Santander.

Fiebres altas, dolor muscular y hemorragias es lo que ha venido manifestándose en hombre, mujeres y niños que están en los territorios ubicados en los municipios de Teorama y Convención, al norte del departamento.

El Director del Instituto Departamental de Salud, IDS Juan Beetar dijo a Caracol Radio que “hemos recibido los primeros reportes de esta situación que se esta presentando especialmente en menores que han llegado al hospital de Ocaña donde vienen siendo atendidos los primeros grupos que han llegado provenientes del Catatumbo”.

“Aunque no podemos advertir que enfermedad se esta registrando, esta en estudio, la zona es una zona endémica para malaria y eso es lo que estamos tratando de establecer” dijo el funcionario.

Indico que frente a esta situación se ha enviado una misión médica a la zona con el fin de adelantar una jornada de vacunación que permita frenar los contagios, ante la preocupación que tiene la comunidad indígena.

Reconoció además que por la idiosincrasia, costumbres y además por la zona de riesgo dada la presencia de los actores armados ilegales se ha pedido el acompañamiento de un equipo humanitario que permita adelantar la labor de atención y acciones preventivas en materia sanitaria a los indígenas.