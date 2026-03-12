Alerta por brote de malaria en el sur del Tolima tras confirmarse dos casos en Ataco

Tolima

La minería ilegal se ha convertido en una grave problemática ambiental, social y hasta sanitaria para el sur del Tolima. En las últimas horas trascendió que las autoridades sanitarias confirmaron dos recientes casos de malaria en el municipio de Ataco, lo que encendió las alarmas por un posible brote de la enfermedad en el sur del departamento.

El doctor Fair Alarcón, director del Sistema de Vigilancia del Tolima de la Secretaría de Salud del Tolima, indicó que desde hace dos años, cuando se tuvo un brote de malaria en el municipio de Ortega, no se tenían reportes de nuevos casos de la enfermedad en el departamento.

“Con la investigación que adelantamos desde el área de epidemiología encontramos que la probabilidad es alta de que la transmisión se haya dado en el municipio de Ataco. Eso significa que serían casos autóctonos. Venimos haciendo un trabajo importante con las autoridades locales y departamentales, tratando de conocer muy bien cómo es la situación del brote en Ataco”, explicó Alarcón.

De acuerdo con el director del Sivigila, el brote guardaría relación con la “fiebre del oro” que vive Ataco, hasta donde han llegado muchas personas de otros departamentos para extraer el mineral de manera ilegal.

“Tenemos muchas personas que se desplazan de otras partes del país con el propósito de encontrar en estas minas de oro este mineral que sigue siendo muy codiciado. Esto ha generado mucha migración de personas que vienen de muchas partes del país buscando su sustento, entre ellas de zonas donde hay malaria”, detalló.

Inicialmente, las autoridades sanitarias del Tolima consideraron que se trataba de casos “importados”, ya que los dos contagiados son foráneos llegados hasta Ataco. Sin embargo, completaban varios meses residiendo en el municipio cuando se contagiaron, por lo que se convierten en casos autóctonos.

“Ha empezado una transmisión que hasta ahora es muy leve, pero si no hacemos las acciones rápidamente se puede generar un problema grande de salud pública, sobre todo por la situación que estamos viviendo en el municipio y esta zona del departamento”, concluyó.