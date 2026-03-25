Confirman brote de malaria en zonas de minería ilegal en Ataco, Tolima

Tolima

La minería ilegal se ha convertido en un dolor de cabeza para las autoridades civiles, policivas, ambientales y hasta sanitarias del Tolima. Ahora, las dinámicas relacionadas con la extracción ilegal de oro en el sur del departamento provocaron un brote de malaria en el municipio de Ataco.

En diálogo con Caracol Radio, el epidemiólogo de la Secretaría de Salud del Tolima, Fair Alarcón, indicó que, en lo corrido del presente año, ya se han confirmado cuatro casos de esta enfermedad en personas dedicadas a la minería ilegal en la zona rural de Ataco.

“Son personas adultas que venían tras la minería desde otros departamentos donde tienen la enfermedad. Llegaron aquí y empezó una transmisión. Tenemos el vector, pero no teníamos la enfermedad; ahora, desafortunadamente, la tenemos”, puntualizó.

El experto aprovechó para recordar que los síntomas de la malaria son muy similares a los del dengue, aunque sus fiebres “son más largas” y tardan hasta tres semanas. Además, se presenta exceso de sudor, escalofríos e intensos dolores de cabeza.

“La malaria como tal no tiene vacuna. Hubo un científico nuestro, oriundo precisamente del municipio de Ataco, Manuel Elkin Patarroyo, que trabajó muchos años en una vacuna, la cual al final no tuvo la autorización para su uso. No hay, entonces, vacuna, y lo más importante es detectar los casos de forma temprana y hacer un tratamiento oportuno”, destacó Alarcón.

El experto además llamó la atención sobre la particularidad del vector o mosquito que transmite la malaria. Y es que solo “pica” de noche, por lo que debería ser más sencillo de controlar en áreas laborales. “Pero resulta que en la minería ilegal muchas personas trabajan incluso de noche, hasta 24 horas, y eso hace que sea más difícil controlar la enfermedad”, agregó.

Se trata del primer brote de malaria en el Tolima desde el registrado en 2024 en el municipio de Dolores, donde se alcanzaron a contar 18 casos. Antes de ese, el departamento completó hasta 22 años sin un brote de malaria, por lo que las autoridades sanitarias permanecen en alerta.