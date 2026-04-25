Ejército logró evitar un ataque con dron en Popayán evitando una tragedia

Popayán - Cauca

La Tercera División del Ejército Nacional informó que los uniformados lograron neutralizar una amenaza terrorista en la capital del Cauca, con la inhibición de un dron con el que grupos armados ilegales pretendían afectar a las Fuerzas Militares y a la población civil.

Se trató de un dron con explosivo que sobrevolaba las instalaciones del Cantón Militar José Hilario López. Tras su detección se activaron los protocolos establecidos para salvaguardar la seguridad del personal uniformado y los civiles que habitan alrededor del batallón.

Luego de la neutralización se confirmó que no se reportaron víctimas mortales o lesionados.

La secretaria de gobierno del Cauca, Maribel Perafán, aseguró que afortunadamente se evitó una masacre en la ciudad y resaltó la inversión del gobierno departamental para adquirir capacidades tecnológicas que hoy permiten dar un parte de tranquilidad.

“De no haber tenido este inhibidor, estaríamos relatando una tragedia. De ahí la necesidad de seguir trabajando en articulación con las instituciones nacionales y continuar dotando de capacidades a la Fuerza Pública”.

Entretanto las tropas desplegaron dispositivos especiales para mantener el control en las instalaciones y evitar sucesos similares; además realizan verificaciones técnicas para determinar la procedencia del dron y el explosivo y quiénes serían los responsables.