Miércoles 22 de abril, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

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Solo siete meses de operación tiene el relleno sanitario Andalucía que recibe las basuras de los 12 municipios del Quindío, por eso hay alerta frente a la posible emergencia sanitaria sino se habilita un nuevo espacio.

En las últimas horas el mismo gobernador del Quindío Juan Miguel Galvis Bedoya, lideró una i mesa de trabajo para revisar el futuro del relleno sanitario Andalucía, ante la inminente culminación de su vida útil.

Durante la jornada se abordó la posible emergencia sanitaria y ambiental que enfrentaría el Quindío en caso del cierre del relleno, lo que podría generar acumulación de residuos, afectaciones a la salud pública, proliferación de vectores y aumento en los costos del servicio.

En este contexto, se destacó la urgencia de fortalecer y actualizar los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS, especialmente sus componentes de contingencia, los cuales presentan debilidades en varios municipios y limitan la capacidad de respuesta ante este escenario.

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El mandatario departamental enfatizó que esta situación es una necesidad urgente de los quindianos, e hizo un llamado a avanzar de manera ágil en los permisos ambientales ante la CRQ y en la articulación institucional para encontrar soluciones inmediatas.

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Asimismo, advirtió sobre el impacto económico que implicaría trasladar los residuos a otros departamentos y reiteró la importancia de construir una solución estructural, regional y sostenible que permita enfrentar esta crisis y garantizar la prestación del servicio a corto y largo plazo.

Este espacio fue propiciado por la Secretaría de Aguas e Infraestructura y el Plan Departamental de Aguas del Quindío, PDA, reuniendo a los alcaldes y delegados de los municipios, CRQ, así como prestadores del servicio de aseo como EPA, URBASER, NEPSA y EMCA entre otros, con el objetivo de coordinar acciones que permitan garantizar la continuidad del servicio público y evitar dificultades futuras por ese motivo.

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La Personería de Armenia reconoció que cuentan con procesos disciplinarios respecto a acoso sexual

Ante la situación de acoso sexual que se vive a nivel país, la personera municipal Juliana Victoria Ríos se refirió al panorama local sobre dicha problemática.

Más información Martes 21 de abril, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

La funcionaria reconoció que cuentan con procesos disciplinarios que tienen carácter reservado por eso no profundizó en los casos. Asimismo, sostuvo que están prestos para recibir las denuncias que se tengan de este tipo en la capital quindiana y si son los competentes para tramitarlas o remitirlas a las autoridades correspondientes.

Recordó que la Personería tiene competencia para disciplinar a los funcionarios del orden municipal o funcionarios de las entidades descentralizadas.

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En Armenia advierten que a cumplirse 10 años de la política pública de habitante de calle no alcanza el 100%

En las últimas horas se llevó a cabo un debate en el Concejo Municipal sobre la problemática de habitante de calle que en muchos casos están relacionados con actividades delictivas.

El concejal ponente Felipe Villamil evidenció que la política pública cumple 10 años en el 2027, pero la ejecución es del 63% lo que considera incumplimiento por eso se está pensando en una nueva.

Enfatizó que el porcentaje del avance de la política demuestra una ineficiencia del gobierno frente a la problemática de habitantes en condición de calle.

Resaltó que es clave un centro transitorio que este ubicado dentro de la ciudad que permita a los habitantes de calle recibir atención de aseo y desintoxicación, pero explicó que en el año 2024 se declaró desierto dos procesos de selección abreviada de licitación, igual que en el 2025 y 2026.

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Al respecto la personera de la ciudad, Juliana Victoria Ríos reconoció que es un tema que aqueja al municipio por lo que han estado realizando seguimiento a la política pública de habitante de calle.

Fue clara que establecieron una metodología el año anterior con el fin de evaluar esa política pública donde se identificaron falencias en la ejecución que pusieron en conocimiento de la administración municipal.

Destacó que el municipio cuenta con una caracterización desde hace varios años fruto del fallo de una acción popular que incluso ya está archivada porque en su momento se generó el cumplimiento correspondiente.

Alrededor de 1.400 habitantes de calle están en la capital quindiana, aunque el concejal ponente considera la cifra tiende a ser superior.

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En el Quindío, una madre de un joven de 14 años de edad que padece una enfermedad que le provoca resequedad y escamas en la piel denuncia que desde hace 6 meses la EPS Asmet Salud no le entrega los medicamentos ni la vaselina para el tratamiento.

Adreis Llamas madre del joven diagnosticado con ictiosis lamelar caracterizado por producir escamas grandes y oscuras, resequedad, fisuras y problemas oculares no sabe que hacer para que la EPS le entregue los medicamentos que de por vida debe tomar su hijo para tratar esta enfermedad que no tiene cura, pero no ha sido posible y hoy acude a la solidaridad para poder suministrar las medicinas.

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No paran las quejas por la entrega de medicamentos en el Quindío, un hombre se queja por los retrasos para acceder al tratamiento por enfermedad cardiaca

Un vendedor ambulante del centro de Armenia de la Nueva EPS denunció que lleva un mes sin recibir el medicamento que es vital para su tratamiento debido a sus problemas del corazón. Fue claro que es una situación muy difícil porque realiza la gestión para lograr el medicamento, pero hasta de manera descortés le indican que no se encuentra y que debe esperar.

Afirmó que lo más complejo es que las pastas de mayor costo no las brindan por lo que en una oportunidad tuvo que comprarlas, sin embargo, ahora señala que no tiene los recursos para seguir comprándola por lo que espera soluciones concretas y evitar afectaciones de su salud.

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Sobre el tema consultamos a la personera de la ciudad, Juliana Victoria Ríos quien reconoció la problemática que califica estructural y que la solución es del orden nacional.

A pesar de lo anterior enfatizó en que acompañan a cada uno de los usuarios que exponen su dificultad realizando el requerimiento respectivo a la EPS e IPS que está negando la atención oportuna.

Asimismo, dio a conocer que cuando existe negativa para lograr esa solución se establece la acción de tutela para generar la intervención correspondiente. La personera dijo que continúan realizando visitas a los dispensarios de medicamentos para verificar las condiciones de dignidad y se respete la atención preferencial.

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400 motocicletas han sido parte de las jornadas de marcación de autopartes para contrarrestar el hurto en Armenia

Precisamente en la capital quindiana se han desarrollado diferentes jornadas de marcación de autopartes de motocicletas donde utilizan una marcadora que fue entregada por la alcaldía que es una herramienta tecnológica que permite identificar y registrar piezas de motos y bicicletas.

El intendente jefe Sebastián Delgado es funcionario de la seccional de investigación criminal Sijin de la Policía del Quindío y manifestó que han llevado a cabo cuatro jornadas en el CAM, barrio Las Colinas, inmediaciones del Cementerio Jardines y parqueadero del Coliseo del Café donde han sido marcadas más de 400 motocicletas.

Explicó que la actividad consiste en que con un equipo que fue entregado por la alcaldía de la ciudad permite la micro marcación donde ponen la placa de la motocicleta y con ese mismo número marcan en diferentes partes con el fin de que si es víctima de hurto sea más difícil para los delincuentes la comercialización de autopartes.

Comentó en que las jornadas han sido recibidas con agrado por parte de la comunidad porque también aprovechan para sensibilizar sobre cuidar las motocicletas para no dejarlas abandonadas en vías públicas con el objetivo de garantizar la seguridad.

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En la mañana de ayer martes 21 de Armenia, bomberos de Armenia rescataron un gallina que estaba atrapada, amarrada y colgando de un tercer piso de una vivienda en la capital del Quindío. La emergencia se presentó en la carrera 18 con calle 9 en Armenia.

El capitán José Augusto Montoya de los bomberos manifestó que la gallina fue llevada a la sede de los bomberos porque no fue posible ubicar a los dueños del animal ni de la vivienda donde al parecer fue encontrada amarrada.

Desde Caracol Radio conocimos que al parecer en esa vivienda habría otra gallina en la misma condición, pero no fue posible ubicar a los dueños del inmueble por parte de los organismos de socorro.

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La Policía de Tránsito y Transporte el Quindío, incautaron 629 kilogramos de marihuana, avaluados en aproximadamente 580 millones de pesos.

El procedimiento se llevó a cabo, en el kilómetro 31+200 metros zona rural de La Tebaida, vía que comunica el corregimiento de La Paila (Valle del Cauca) con la ciudad de Armenia, donde los uniformados interceptaron un camión conducido por un ciudadano de 26 años de edad.

Durante el registro del vehículo, el conductor intentó evadir los controles policiales ocultando el estupefaciente bajo la apariencia de un cargamento de panela. Sin embargo, gracias a la pericia y profesionalismo de nuestros policías en carretera, fue posible descubrir este estupefaciente.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, este estupefaciente tendría como destino la ciudad de Armenia. El capturado fue dejado a disposición de la fiscalía general de Nación y se encuentra en proceso de judicialización.

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La Policía Quindío capturó en flagrancia a una persona de 44 años de edad por el delito de hurto, ocurrido en un establecimiento comercial del centro de Armenia.

El procedimiento se desarrolló sobre la carrera 15 con calle 19, donde fue observada una persona sospechosa salir de un establecimiento de venta de ropa, a quien le fue hallado en su poder varios artículos de vestir y accesorios, los cuales habrían sido sustraídos del establecimiento.

El capturado fue dejado a disposición de la fiscalía general de la Nación para su judicialización. La mercancía fue recuperada y entregada a su dueño.

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Un soldado adscrito a la octava brigada del ejército denunció en redes sociales que fue desvinculado de la institución luego de 22 años de servicio al parecer por denunciar presuntos casos de acoso y persecución laboral

Estamos hablando del sargento viceprimero Jhon Anderson Hernández Vergara que en sus redes sociales denunció en un video que “Denuncié a un coronel por persecución laboral y me abrieron todas las investigaciones que usted quiera. Si no es porque pasó parte, no pasa nada; al coronel solo lo echan. Otros sargentos que presentaron denuncias similares también fueron víctimas de traslados”.

Oficialmente desde la Octava Brigada del Ejército no se han pronunciado al respecto a pesar de ser consultados, pero desde comunicaciones manifestaron que por ahora no habrá declaraciones porque el caso en cuestión está en investigación en la quinta división del ejército.

Sin embargo, desde Caracol Radio conocimos que el militar en cuestión si tiene investigaciones disciplinarias internas entre ellas por injuria contra un superior por temas de servicio con fallo en contra del militar que sería una de las causales de su despido, además de otras investigaciones relacionadas con otros temas.

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La ciudad de Armenia atraviesa una compleja situación de movilidad por cuenta de las obras de infraestructura vial y de acueducto y alcantarilla adelanta la alcaldía de Armenia y Empresas Públicas de Armenia, EPA lo que ha provocado cierres totales o parciales de vías principales en avenidas o en diferentes barrios de la capital del Quindío.

El secretario de tránsito de Armenia, Daniel Jaime Castaño sobre este tema manifestó “venimos realizando diferentes frentes de obra en la ciudad que obviamente requieren un manejo de tránsito, especialmente los que están sobre vías principales y en este momento los que los que más, digamos, nos están afectando es el intercambiador de bomberos, donde ya se tiene una restricción total en el tramo entre el bolo club y el sector del Coliseo.

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Tenemos también planes de manejo especial en el sector de la avenida Ancízar López entre calles 8 y 10 en el barrio Villa Liliana, en la carrera 20 en el sector de la Chec, en el barrio Ciudad Dorada, barrio Manuela Beltrán y recientemente hemos iniciado un trabajo también en la avenida Centenario con calle 19 Norte.

Allí lo que se busca es abrir el separador, semaforizar esa intersección para facilitar la entrada y salida hacia este sector de la ciudad y entonces es un plan de manejo de tránsito eh nuevo que se tiene.

Aquí reiteramos el llamado a toda la ciudadanía para que planifiquemos los viajes, que utilicemos vías alternas y de esta manera mitigamos el impacto de todas estas obras que se están realizando.

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La Alcaldía de Armenia terminó la rehabilitación de un kilómetro de la vía rural entre El Caimo y Portugalito, con una inversión total de 2.015 millones 955 mil 207 pesos, ejecución que mejora la conectividad y las condiciones de movilidad para las comunidades rurales de este sector de la capital quindiana.

La obra se ejecutó a través de la Secretaría de Infraestructura Municipal y contempló la instalación de pavimento asfáltico, garantizando condiciones óptimas de transitabilidad, seguridad y durabilidad.

De manera complementaria, construyeron 1.600 metros lineales de cunetas para el manejo de drenaje longitudinal, así como obras de drenaje transversal con la construcción de cajas y la instalación de tubería de 36 pulgadas, asegurando un adecuado manejo de aguas y la protección de la estructura vial.

La Unidad Intermedia del Sur continúa fortaleciendo sus servicios de salud con la renovación de su sala de partos, un espacio diseñado para ofrecer a las madres una experiencia única, segura y humanizada en uno de los momentos más importantes de sus vidas.

Este mejoramiento se enfoca en garantizar una atención centrada en los pacientes, permitiendo la presencia de un acompañante durante el proceso de parto, lo que contribuye al bienestar emocional de la madre y su familia.

Además, la sala cuenta con un equipo de profesionales capacitados, con amplia experiencia y un firme compromiso con la vida, asegurando una atención integral y de calidad.

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Desde el municipio de Calarcá se desarrolló la tercera mesa de seguimiento al Centro de Atención Integral para Personas en estado de Discapacidad, liderada por el Gobierno del Quindío a través de las secretarías de Aguas e Infraestructura, Salud, y Familia, con la participación de la Contraloría, la veeduría ciudadana y la Secretaría de Planeación municipal.

Durante el encuentro se socializaron los avances del proyecto, destacando la entrega de la primera fase de obra civil, correspondiente al componente principal de atención.

Las autoridades informaron que actualmente se avanza en etapas clave como la definición del modelo de operación del centro, en articulación con las secretarías de Salud y Familia; así como en procesos administrativos con Planeación de Calarcá, para la subdivisión del predio y la modificación de la licencia de construcción, lo que permitirá ejecutar obras pendientes como el cerramiento y los parqueaderos.

Asimismo, se establecieron compromisos concretos para las próximas semanas, entre ellos la radicación de la licencia de construcción por parte de Infraestructura, la gestión del acceso seguro en articulación con INVÍAS y la estructuración del modelo de atención

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En áreas boscosas del norte de la capital del departamento, un proyecto de grado del programa de Biología, desarrollado con el apoyo del Laboratorio de Parasitología de la Universidad del Quindío, revela hallazgos clave para la vigilancia epidemiológica y la conservación ambiental.

La investigación: Endoparásitos en murciélagos de diferentes gremios tróficos en áreas boscosas de Armenia, se centra en la identificación de formas resistentes de protozoos y helmintos, y evidencia la presencia de parásitos con potencial impacto en la salud humana.

La investigación analiza muestras coprológicas de murciélagos capturados en la universidad de los quindianos, el barrio Providencia, El Nogal y zonas cercanas al conjunto Alcalá, con el objetivo de determinar la prevalencia y diversidad de endoparásitos según su dieta.

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Una pieza clave del estudio es el análisis del guano, nombre que reciben las heces de los murciélagos. Este material, que suele acumularse en techos, sótanos o cuevas, contiene restos de su alimentación y puede albergar parásitos y microorganismos. Aunque cumple funciones ecológicas como fertilizante natural, también puede representar un riesgo sanitario si hay contacto directo o inhalación de partículas contaminadas.

“La importancia de este estudio radica en generar alertas tempranas sobre enfermedades zoonóticas, es decir, aquellas que pueden transmitirse entre animales y seres humanos. Los murciélagos pueden actuar como reservorios, y su contacto indirecto con las personas, a través del guano o de ambientes compartidos, representa un riesgo si no se adoptan medidas de prevención”,

En ese sentido, advierte que no deben ser satanizados: “la investigación ha permitido establecer que las especies analizadas pertenecen a distintos gremios tróficos, como insectívoros, frugívoros y herbívoros, lo que evidencia su importancia para el equilibrio de los ecosistemas y el medio ambiente”, agregó.

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Los días 23 y 24 de abril, el Quindío será epicentro de dos encuentros estratégicos que ratifican el posicionamiento del territorio, y en especial de su capital, Armenia, como destino de turismo y negocios: la 5ª Convención del Sector de Alojamiento, liderada por Cotelco, y la VIII Macrorrueda de Turismo de la Alianza del Pacífico.

Las citas serán en el hotel Las Camelias en Montenegro y el Mocawa Resort en La Tebaida, Los eventos reunirán a empresarios, compradores internacionales y líderes del sector, consolidando una agenda de alto nivel que dinamiza la economía regional.

De acuerdo con la programación, la Convención del Sector de Alojamiento de Cotelco, que tendrá como lema ‘Transformando la hospitalidad en experiencias memorables’, se enfocará en la transformación de la hospitalidad, la generación de valor en el servicio, la innovación y la sostenibilidad, integrando espacios académicos, muestra empresarial y networking.

Entre tanto, la Macrorrueda de la Alianza del Pacífico convocará a cerca de 150 actores del turismo internacional, incluyendo compradores de mercados estratégicos como el gigante asiático, China, en una plataforma de negocios B2B, la cual se basa en reuniones uno a uno entre empresarios (exportadores turísticos) y compradores internacionales; citas comerciales de aproximadamente 20 minutos, orientadas a concretar acuerdos y alianzas, así como una agenda previa de agendamiento de citas y networking empresarial.

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El secretario de Cultura del departamento, Felipe Robledo Martínez, lidera la adecuación del stand donde estará el espacio asignado este año al Quindío, departamento asistente por tercera vez consecutiva a la Feria Internacional del Libro de Bogotá - FilBo 2026.

La novedad en esta nueva versión es la presentación al público de la edición especial de ‘Suenan Timbres’, del maestro Luis Vidales, por sus 100 años de publicación. El encuentro también será el escenario para promocionar también a los escritores de la región.

El titular de la cartera mencionó que su maleta viajera tiene los 500 libros editados por el Gobierno del Quindío bajo la marca de la Biblioteca de Autores Quindianos – BAQ, por lo que se cuenta con el apoyo de la Universidad del Quindío y el prólogo de uno de sus catedráticos, el profesor Juan Manuel Acevedo.

La edición conmemorativa y especial de ‘Suenan Timbres’ será presentada oficialmente el jueves 23 de abril, después del mediodía en el Gran Salón F de

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El grupo Teatro Azul de Armenia está de gira por Argentina presentando su obra “DIGNIDAD”, en ciudades como Santa Fe, Rosario, Paraná y Buenos Aires.

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El próximo 2 de mayo a las 10:00 a.m., la parroquia Jesús, María y José, de Quimbaya, será elevada oficialmente a la dignidad de Basílica Menor, La ceremonia será presidida por el cardenal José Luis Rueda Aparicio, junto a Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez, obispo de la Diócesis de Armenia

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En deportes, Con 18 estrellas en Títulos nacionales, campeonatos sudamericanos, continentales y la gloria máxima en mundiales de clubes, Caciques del Quindío celebra 14 años de historia pasión y gloria gracias al fútbol de salón en la rama masculina y femenina, además del aporte a la selección Quindío para logros en juegos nacionales y la selección Colombia para triunfos internacionales.

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De otro lado, La delegación quindiana de gimnasia rítmica tuvo una destacada actuación en el Campeonato Nacional de Grupos de Edades, Juvenil y Mayores, realizado en Medellín, donde 17 deportistas, dos entrenadoras y dos jueces representaron al departamento con resultados sobresalientes en distintas categorías de la gimnasia rítmica.

Entre los resultados más destacados están, la medalla de oro de Isabella Lameda en manos libres y en la general individual de la categoría AC2 novatas, así como su plata en cuerda y el bronce por equipos en esa misma categoría. En AC1 novatas, Luciana Herrera obtuvo plata en balón y Luciana García consiguió bronce en la misma prueba.