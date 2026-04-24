Valle es protagonista con Colombia en los Suramericanos Juveniles de Panamá

Los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 avanzan con participación colombiana en diferentes disciplinas, donde el Valle del Cauca ha tenido presencia en el medallero a través de varios de sus deportistas.

En lucha, Cherian Nieva y Juan Sevilla lograron medallas de bronce en la modalidad libre, mientras que en judo también hubo presencia vallecaucana con Daniel Palomino, quien obtuvo plata, y Danna Cantoñí, que se quedó con el bronce.

El Valle también aportó en deportes individuales como el triatlón, donde Catalina Moreno consiguió una medalla de plata, y en el surf, con Romeo Chávez, quien sumó dos preseas, una de plata y una de bronce.

En levantamiento de pesas, Colombia continúa mostrando su fortaleza a nivel regional. Aunque el oro de Angello Bueno en los 79 kilogramos corresponde a un deportista del Meta, la disciplina tiene un fuerte vínculo con el Valle del Cauca, ya que su preparación y concentración se ha desarrollado en Cali, sede de la Federación Colombiana de este deporte.

A estos resultados se suman el oro de Kevin Campaz en los 71 kilogramos y la plata de Luz Adriana Solís en los 53 kg, que siguen consolidando al país en esta disciplina.

Los Juegos, que reúnen a más de 2.000 deportistas de 15 países, continúan su desarrollo en Panamá, con Colombia destacándose en varias disciplinas y con el Valle del Cauca aportando talento en diferentes escenarios.