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24 abr 2026 Actualizado 15:11

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Cali

Valle es protagonista con Colombia en los Suramericanos Juveniles de Panamá

El medallero colombiano sigue creciendo con aporte en deportes individuales y de combate

Foto: Indervalle

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Cali

Los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 avanzan con participación colombiana en diferentes disciplinas, donde el Valle del Cauca ha tenido presencia en el medallero a través de varios de sus deportistas.

En lucha, Cherian Nieva y Juan Sevilla lograron medallas de bronce en la modalidad libre, mientras que en judo también hubo presencia vallecaucana con Daniel Palomino, quien obtuvo plata, y Danna Cantoñí, que se quedó con el bronce.

El Valle también aportó en deportes individuales como el triatlón, donde Catalina Moreno consiguió una medalla de plata, y en el surf, con Romeo Chávez, quien sumó dos preseas, una de plata y una de bronce.

En levantamiento de pesas, Colombia continúa mostrando su fortaleza a nivel regional. Aunque el oro de Angello Bueno en los 79 kilogramos corresponde a un deportista del Meta, la disciplina tiene un fuerte vínculo con el Valle del Cauca, ya que su preparación y concentración se ha desarrollado en Cali, sede de la Federación Colombiana de este deporte.

A estos resultados se suman el oro de Kevin Campaz en los 71 kilogramos y la plata de Luz Adriana Solís en los 53 kg, que siguen consolidando al país en esta disciplina.

Los Juegos, que reúnen a más de 2.000 deportistas de 15 países, continúan su desarrollo en Panamá, con Colombia destacándose en varias disciplinas y con el Valle del Cauca aportando talento en diferentes escenarios.

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