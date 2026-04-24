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24 abr 2026 Actualizado 12:01

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Cartagena

Trabajadores de Drogas La Rebaja protestaron en el centro histórico de Cartagena: pidieron garantías

Los manifestantes aseguraron que hay una crisis generada por la intervención del Gobierno Nacional

Colprensa

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Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

Exigiendo garantías laborales y un mejor manejo por parte del Gobierno Nacional, un grupo de trabajadores de Copservir LTDA que presta sus servicios en la reconocida cadena Drogas La Rebaja, lideró una manifestación que tuvo lugar en la Plaza de la Paz, frente a la Torre del Reloj, centro histórico de Cartagena.

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Los asistentes acudieron con suéteres blancos, banderas y pancartas, haciendo un llamado por la situación que aseguran, ha ido en detrimento de la empresa cuya cooperativa, está bajo intervención de la Superintendencia de la Economía Solidaria tras detectar presuntas irregularidades en su operación.

“Se nos han bajado los ingresos a los trabajadores. Estamos teniendo inconvenientes también con los surtidos en los puntos de venta”, aseguró Herbert Herrera, dirigente sindical.

La protesta se cumplió de manera pacífica y sin alteración del orden público.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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