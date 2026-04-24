Trabajadores de Drogas La Rebaja protestaron en el centro histórico de Cartagena: pidieron garantías
Los manifestantes aseguraron que hay una crisis generada por la intervención del Gobierno Nacional
Exigiendo garantías laborales y un mejor manejo por parte del Gobierno Nacional, un grupo de trabajadores de Copservir LTDA que presta sus servicios en la reconocida cadena Drogas La Rebaja, lideró una manifestación que tuvo lugar en la Plaza de la Paz, frente a la Torre del Reloj, centro histórico de Cartagena.
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Los asistentes acudieron con suéteres blancos, banderas y pancartas, haciendo un llamado por la situación que aseguran, ha ido en detrimento de la empresa cuya cooperativa, está bajo intervención de la Superintendencia de la Economía Solidaria tras detectar presuntas irregularidades en su operación.
“Se nos han bajado los ingresos a los trabajadores. Estamos teniendo inconvenientes también con los surtidos en los puntos de venta”, aseguró Herbert Herrera, dirigente sindical.
La protesta se cumplió de manera pacífica y sin alteración del orden público.
Andrés Vizcaíno Villa
Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.