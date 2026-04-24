Torero Andrés Roca Rey sufre grave cornada: “es de 35 centímetros con trayectoria profunda”

En la jornada del jueves 23 de abril en la Feria de Abril en Sevilla, España, se presentó un grave accidente luego de que el torero peruano Andrés Roca Rey recibiera una dura cornada por parte del toro.

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Roca Rey fue embestido por el toro de forma aparatosa al momento de ejecutar la suerte suprema (entrar a matar), el animal golpeó en el muslo derecho al torero y lo lanzó por el aire, “la cornada es de 35 centímetros con dos trayectorias profundas e incluso una tercera pequeña”, indicaron los conocedores del tema.

Esto se da tan solo unos días después de la cornada sufrida también por el torero Morante de la Puebla en ese mismo ruedo.

Es por esta razón que en 6AM W de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo habló Gustavo Adolfo Canal, un aficionado a los toros y padre de Gerónimo Canal, un rejoneador profesional.

“Dos tragedias de esa magnitud no se habían visto, yo creo que nunca. Ambas de máxima gravedad. Yo creo que es más grave la de Morante de todas maneras, la cornada de Morante fue tremendamente invasiva. La de Roca Rey, pues también fue gravísima, pero cogió únicamente músculos y, lógicamente, mucha pérdida de sangre y demás, pero fue menos, yo creo que, con menos consecuencias, pero así es el mundo de los toros”, indicó el experto taurino.

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Contó que eso sucedió después de haber hecho una estocada casi perfecta. En el caso del torero Morante, él le perdió el ojo al toro, lo dejó de ver un segundo y en ese instante lo cogió el toro. En el caso de Roca Rey ya había terminado la faena, el toro murió.

Agregó que: “fue tremenda la jornada, había mucha sangre. A Dios gracias, en esas plazas de primera, aquí en España en los últimos años, las enfermerías han mejorado radicalmente”.

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