Torero sufrió cornada en la primera corrida de la Feria Taurina de Manizales

Manizales

La primera jornada de la temporada taurina Una tarde de gran tensión se vivió este martes en el marco de la Feria Taurina de Manizales. Durante el desarrollo de la jornada en la Plaza de Toros La Monumental, el matador colombiano Juan Sebastián Hernández Pineda fue protagonista de un dramático incidente al sufrir una grave cornada que lo obligó a abandonar el ruedo de manera inmediata y ser trasladado al Hospital Santa Sofía en Manizales, este es el parte médico que entregó el gerente de la entidad, Carlos Alberto Piedrahita.

“Los médicos dan de evidencia que tuvo una una cornada de unos de unos 7 a 10 centímetros de profundidad en el mulo izquierdo, parte lateral externa, herida profunda de cornada, nos evidencia realmente un daño de un vaso de gran calibre del miembro inferior, pero ante la duda y ante riesgo de que tuviera algún sangrado internamente, se procede a llevar a quirófano para hacer exploración”, destacó el profesional de la salud.

El percance se produjo mientras el torero lidiaba al tercer ejemplar del festejo, causándole una herida por asta que generó una profunda preocupación entre el público y los miembros de su cuadrilla.

Le puede interesar: Las artes gráficas tienen un lugar especial en la Feria de Manizales

Parte médico oficial

El torero fue ingresado de urgencia a la enfermería de la plaza. Allí, un equipo médico especializado, conformado por cirujanos y ortopedistas, procedió a la valoración inicial de la lesión.

El diagnóstico preliminar, detallado en el parte médico estableció que el matador presentaba una lesión de consideración en el tercio proximal de su pierna izquierda.

Específicamente, se confirmó un importante desgarro muscular. No obstante, el parte trajo un respiro al indicar que, afortunadamente, la cornada no comprometió estructuras vitales.

Sigue hospitalizado y con seguimiento médico

Debido a la importancia de la lesión, Hernández Pineda no pudo continuar con su participación en la jornada por lo que fue trasladado al Hospital Santa Sofía, centro asistencial donde se llevan a cabo procedimientos de mayor complejidad.

“En ese momento el paciente está estable, sin ninguna otra lesión adicional, se traslada al servicio de pensión, hospitalización, para seguir observando su evolución y evitar que haga un síndrome de aplastamiento, si fuera realmente la lesión del músculo”, dijo el gerente del Hospital Santa Sofía.