Torero Luis Castrillón sobre cornada a Morante de la Puebla: “en un mes vuelve con toda la ilusión”
Morante de la Puebla sufrió una cornada “complicada” en Sevilla, pero se espera su pronto regreso a los toros. En 6 AM W, el torero antioqueño Luis Miguel Castrillón elogió su momento de máxima plenitud.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...