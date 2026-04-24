El cantautor inglés Harry Styles se compromete con la actriz Zoë Kravitz tras ocho meses de noviazgo

Tras la difusión en internet de imágenes de la actriz, cantante y cineasta estadounidense Zoë Kravitz, luciendo un anillo, una fuente reveló al medio Page Six que ella y el cantautor y actor inglés Harry Styles están comprometidos.

La fuente afirmó que la estrella del pop “está completamente enamorado” y “daría la vida por ella”.

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Por su parte, Kravitz “está radiante de felicidad”.

La pareja desató rumores de compromiso el fin de semana pasado, cuando Kravitz fue fotografiada besando a Styles, luciendo un anillo brillante.

Kravitz y Styles, fueron vinculados por primera vez en agosto de 2025, cuando se les vio paseando del brazo por Roma.

Ese mismo mes, fueron vistos besándose apasionadamente en Londres.

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La pareja ha mantenido un perfil bajo, siendo muy discretos sobre su romance y dejándose fotografiar ocasionalmente paseando por Brooklyn, en Nueva York.

En marzo fueron fotografiados tomados de la mano yendo a una fiesta después de ‘Saturday Night Live’, que Styles presentó.