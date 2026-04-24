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24 abr 2026 Actualizado 16:46

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El cantautor inglés Harry Styles se compromete con la actriz Zoë Kravitz tras ocho meses de noviazgo

La pareja desató rumores de compromiso el fin de semana pasado, cuando Kravitz fue fotografiada besando a Styles, luciendo un anillo brillante.

NEW YORK, NY - MARCH 09: Harry Styles and Zoe Kravitz are seen on March 09, 2026 in New York City. (Photo by XNY/Star Max/GC Images)

NEW YORK, NY - MARCH 09: Harry Styles and Zoe Kravitz are seen on March 09, 2026 in New York City. (Photo by XNY/Star Max/GC Images) / XNY/Star Max

NEW YORK, NY - MARCH 09: Harry Styles and Zoe Kravitz are seen on March 09, 2026 in New York City. (Photo by XNY/Star Max/GC Images)

Matheo

Tras la difusión en internet de imágenes de la actriz, cantante y cineasta estadounidense Zoë Kravitz, luciendo un anillo, una fuente reveló al medio Page Six que ella y el cantautor y actor inglés Harry Styles están comprometidos.

La fuente afirmó que la estrella del pop “está completamente enamorado” y “daría la vida por ella”.

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Por su parte, Kravitz “está radiante de felicidad”.

La pareja desató rumores de compromiso el fin de semana pasado, cuando Kravitz fue fotografiada besando a Styles, luciendo un anillo brillante.

Kravitz y Styles, fueron vinculados por primera vez en agosto de 2025, cuando se les vio paseando del brazo por Roma.

Ese mismo mes, fueron vistos besándose apasionadamente en Londres.

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La pareja ha mantenido un perfil bajo, siendo muy discretos sobre su romance y dejándose fotografiar ocasionalmente paseando por Brooklyn, en Nueva York.

En marzo fueron fotografiados tomados de la mano yendo a una fiesta después de ‘Saturday Night Live’, que Styles presentó.

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