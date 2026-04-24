El músico argentino Charly García fue operado de un riñón y permanece hospitalizado en Buenos Aires

BUENOS AIRES, ARGENTINA - MAY 21: Charly Garcia performs with Ratones Paranoicos during a concert on May 21, 2010 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Gustavo Munoz/LatinContent via Getty Images) / Gustavo Muñoz

El músico argentino Charly García fue operado con éxito para extirparle un riñón y permanece hospitalizado en Buenos Aires, Argentina.

Según su manager, el músico fue sometido a una nefrectomía parcial, una cirugía en la que se extirpa una parte del riñón.

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“Salió todo bien”, aseguró su mánager en un mensaje enviado al programa de televisión argentino LAM.

Tras la intervención quirúrgica, el músico se encuentra en observación y recuperación.

Los médicos que lo están tratando iniciaron un proceso de diálisis para acompañar su evolución tras la cirugía.

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La cirugía estaba prevista y se realizó en la mañana del pasado martes 21 de abril.

García permanece internado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT) de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.