SENA ofrece empleo en Canadá para colombianos que sepan cocinar: Salarios de hasta $8 millones. Getty Images

El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, cumple también la función de conectar a los talentos en Colombia con empresas en las que puedan desarrollar sus habilidades y forjar su carrera profesional con salarios dignos.

Le podría interesar: Feria de empleo en Bogotá con cerca de 5.000 vacantes: ¿cuándo será y quiénes podrán participar?

Para ello, la institución se vale de la Agencia Pública de Empleo, APE, la cual, además de gestionar alianzas con compañías y centros de empleo mantiene actualizada una cartelera de libre acceso con las convocatorias vigentes en la actualidad.

Las vacantes que oferta la APE también hacen parte de convenios internacionales para que los colombianos puedan vincularse con empresas en otros países y mejorar su calidad de vida en países como Canadá.

Empleos en Canadá para colombianos con el SENA

La Agencia Pública de Empleo del SENA ofrece cuatro (4) vacantes para colombianos dedicados a la cocina que quieran trabajar en Canadá en 2026.

Lea también: Aplique! Nueva convocatoria CNSC para trabajar en hospitales: Anexo y cómo aplicar en SIMO

El cargo es para Cocinero/Chef en la ciudad de Quebec y la remuneración mensual está entre 6 y 8 millones de pesos colombianos, en una jornada completa, con contrato a término fijo en turnos rotativos.

¿Qué requisitos piden?

Certificado o título de cocinero o afín, o habilidades, formación y experiencia equivalentes.

Cuatro (4) años de experiencia.

Entre las competencias requeridas se encuentran las siguientes:

Preparación de platos especiales , como pasteles, salsas, sopas, ensaladas, verduras, carnes, aves y pescados,

, como pasteles, salsas, sopas, ensaladas, verduras, carnes, aves y pescados, Creación de piezas decorativas para eventos especiales como banquetes

Creación de nuevas recetas.

Gestión de pedidos de alimentos y suministros de cocina.

¿Qué funciones se deben cumplir?

Estas son las labores que deberá asumir el aspirante en el cargo:

Demostrar nuevas técnicas de cocción y equipo de cocina al personal.

Estimar requerimientos de alimentos y provisiones y calcular costos e ingredientes.

Instruir a los cocineros en la preparación, cocción, aderezo y presentación de los alimentos.

Planear los menús y asegurarse que los alimentos cumplan los estándares de calidad.

Planear menús y requisiciones de alimentos e implementos de cocina.

Planear y dirigir las actividades de preparación y cocción de alimentos en restaurantes, hoteles, hospitales, clubes u otros establecimientos con servicio de alimentos.

Preparar y cocinar menús completos, banquetes o alimentos especiales como postres, salsas, sopas, ensaladas, vegetales, carnes, aves, pescados y hacer decoraciones especiales.

Supervisar las actividades de cocineros y auxiliares de cocina.

Planificar y dirigir la preparación y cocción de alimentos

Asesorar a clientes.

Evaluar los requisitos de alimentos y, si corresponde, estimar los costos de alimentos y mano de obra.

¿Cómo aplicar a la oferta de empleo en la APE?

Puede seguir los siguientes pasos para inscribirse a la oferta de empleo del SENA en Canadá: