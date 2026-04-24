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24 abr 2026 Actualizado 21:29

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¿Qué dijo el expresidente del FNA Ricardo Arias Mora sobre el fallo absolutorio?

El quindiano se mostro feliz, tranquilo y agradecido por esta decisión

Ricardo Arias Mora

Ricardo Arias Mora

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Habló el expresidente del Fondo Nacional del Ahorro, Ricardo Arias Mora sobre el falló en segunda instancia del Tribunal de Bogotá que lo absolvió de responsabilidad penal por la compra del edificio de la entidad.

En Caracol Radio Armenia Ricardo Arias Mora manifestó “Dándole gracias a Dios, por ese fallo del Tribunal Superior de Bogotá que en decisión de segunda instancia ha preferido mi absolución total y plena poniendo fin a un proceso que se extendió por 9 años, 11 meses y 8 días.

Y esa decisión, recordemos, que se suma a lo que ya había expresado la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República que habían advertido de tiempo atrás la inexistencia de responsabilidad en los hechos investigados.

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Hoy pues toda esa verdad ha quedado confirmada en el más alto nivel judicial y ahora viene, No el fin de un proceso, sino la restauración del honor y la confirmación de que la verdad prevalece. Por lo tanto, la pausa termina la verdad ha llegado.

Mi gratitud inmensa a Dios a mi casa, a mi familia, mi señora Gloria Elena, mi hijo Ricardo, Catalina, su señora, mi familia, a todo el equipo jurídico, a mis amigos y por supuesto a todos los quindianos, quienes también fueron honrados con este fallo dada la pertenencia y dado esa quindianidad que siempre me acompaña en todos los actos públicos y privados en general.

Adrián Trejos

Adrián Trejos

Coordinador del Servicio Informativo de Caracol Radio en Armenia, Quindío en los 1.150AM, desde el 2012,...

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