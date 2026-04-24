Plaza de mercado en Tunja y la vía férrea de Duitama, no se salvaron del ‘periodicazo’ de Oviedo

Juan Daniel Oviedo habló en Tunja de las vías terciarias de Boyacá y la plaza de mercado de Tunja / Foto: Caracol Radio

Tunja

Una de las estrategias que ha utilizado en la campaña Juan Daniel Oviedo ha sido el llamado ‘periodicazo’, por eso durante su visita a Boyacá, la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia indicó quién se lo ganaría en el departamento.

Además de tocar temas importantes como la salud, el agro, las vías, la economía y la minería en Boyacá, Juan Daniel Oviedo señaló que son varios los que se lo merecen, empezando por el Gobierno Nacional.

“El primer periodicazo es para un gobierno que apaga el carbón y no llega con una fuerza alternativa, yo estoy seguro que si este gobierno de la transición energética así como prohíbe las exportaciones de carbón, como hace posible la explotación minera de carbón en el departamento de Boyacá, llega con una oferta de formación, de emprendimiento, de creación de nuevas empresas, de fortalecimiento de las actividades agropecuarias, pudiéramos haber visto una transición de eso en Boyacá, pero no la hay”, aseguró.

En Tunja, la que se gana el ‘periodicazo’ es la plaza de mercado del sur, ya que señala Oviedo su infraestructura es deplorable.

“Periodicazo a la Central de Abastos de Tunja, ya que no es digno que la capital del departamento de Boyacá que alimenta a medio país tenga una Central de Abastos en ese estado de abandono, que incluso, la Plaza de Mercado de Duitama es más bonita”, agregó.

Las vías terciarias de Boyacá tampoco se libraron del regaño de la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia.

“Periodicazo a las vías terciarias de Boyacá, estas vías terciarias son fundamentales para que la economía campesina tenga un buen desarrollo. La economía campesina en Boyacá tiene ganas, pero no tiene vías terciarias y se expone a los fertilizantes que fluctúan sus precios en función de si hay guerra o no hay guerra, porque cada vez que hay guerra quiebra la papa, quiebra la cebolla, lo que está pasando hoy con el conflicto en Irán, los fertilizantes están disparados, la papa criolla empieza a dispararse, seguramente en unas semanas, entonces periodistazo a que no tengamos una política pública campesina en el departamento de Boyacá que sea ejemplar”, dijo.

Por último, Juan Daniel se refirió a la vía férrea del municipio de Duitama, la cual ha ocasionado varios accidentes.

“Periodicazo a la vía férrea de Duitama. No puede ser posible que la ANI permita que haya tragedias con esas muertes violentas por parte del Estado por no adecuar la vía férrea en Duitama, que es una cicatriz que parte en dos a la ciudad, que genera ollas de microtráfico, que no esté lo suficientemente en la placa de la vía férrea para que pase un carro y no se quede estancado y pase el tren y mate a las personas. Necesitamos que esas soluciones concretas le lleguen a la gente y así puedan volver a confiar”, puntualizó.

Oviedo fue enfático en pedirle al Gobierno Nacional solucionar el problema de la vía férrea en la ‘Perla de Boyacá’, esto con el fin de que no se sigan presentando más tragedias.