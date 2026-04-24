Petro cuestiona ausencia del alcalde de Puerto Boyacá en acto oficial

En medio de su intervención, el presidente Gustavo Petro cuestionó públicamente la ausencia del alcalde de Puerto Boyacá en el evento oficial. «...¿Por qué no está el alcalde de Puerto Boyacá si vino el presidente de la República?...», preguntó Petro ante los asistentes.

El mandatario reiteró su inconformidad señalando que fue elegido con una amplia votación nacional. «...El presidente es elegido por 11 millones y medio de votos y el alcalde de Puerto Boyacá no le importa...», afirmó Gustavo Petro durante su intervención.

Las declaraciones del jefe de Estado se dieron en un contexto en el que exponía políticas relacionadas con el desarrollo rural en el Magdalena Medio, incluyendo la entrega de tierras y el fortalecimiento de la producción agrícola en municipios de Boyacá.