Juan Daniel Oviedo estuvo en Boyacá hablando de las propuestas para llegar a la Presidencia con Palo

El candidato a la vicepresidencia Juan Daniel Oviedo, y fórmula de la candidata presidencial, Paloma Valencia, estuvo en Tunja acompañado por la recién electa senadora boyacense, Zandra Bernal / Foto: Caracol Radio.

Tunja

En su recorrido por Boyacá, la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, habló de varios temas de importancia e interés como la salud, de la que señaló es una bomba de tiempo.

“El tema de la salud es una bomba de tiempo, una de esas cinco que Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo llegamos a desactivar desde el próximo 7 de agosto de 2026. Y el primer elemento clave de esa desactivación de la bomba es poder desatrasar diez millones de atenciones que están represadas en los 100 primeros días de nuestro gobierno y estas tienen que ver con dosis de medicamentos, imágenes diagnósticas, tratamientos de enfermedades crónicas y enfermedades raras o huérfanas”, aseguró Oviedo.

Por otro lado, Juan Daniel se refirió al empleo que se debe fortalecer para que los jóvenes tengan más oportunidades.

“Se debe incentivar el asentamiento de empresas en Tunja, Duitama y en Sogamoso que generen empleo de calidad para los jóvenes. Adicionalmente, se debe fortalecer el sector minero de carbón, ya que es clave para fortalecer también la industria del acero que también queremos relanzar en el gobierno de Paloma Valencia”, dijo.

En cuanto a las amenazas contra la vida de los candidatos presidenciales que se han dado a conocer las últimas semanas, señaló que este es un llamado de atención para que el Gobierno Nacional evalúe con profundidad cada una de ellas.

“Hoy hay tres fórmulas presidenciales que con sus respectivos complementos vicepresindenciales en los cuales tenemos que garantizar ese derecho fundamental que es el derecho a elegir y ser elegidos y este es un llamado de atención para que el Gobierno Nacional, a través de la Comisión de Seguimiento Electoral, evalúe con profundidad todas y cada una de las amenazas de muerte que han sufrido los candidatos presidenciales”, expresó Oviedo Arango.