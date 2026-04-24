Estos fueron los acuerdos a los que llegaron la Alcaldía de Tunja y el gremio de los taxistas

La mesa de concertación con los taxistas se desarrolló en la Alcaldía de Tunja y tras varias horas de diálogo se lograron cinco acuerdos / Foto: Prensa Alcaldía de Tunja.

Tunja

Luego de más de tres horas de diálogo entre la Alcaldía de Tunja, la Gobernación de Boyacá y el gremio de los taxistas de la capital boyacense se acordaron cinco puntos con los voceros de los taxistas.

Frente a esto, la Alcaldía de Tunja anunció una serie de medidas concretas para mejorar el servicio de transporte público individual y garantizar condiciones más seguras y equitativas tanto para conductores como para usuarios, tras una jornada de diálogo abierto con el sector.

“Yo les hacía un llamado muy cordial a los taxistas, es que no solamente el tema de la Secretaría de Movilidad influye. La ciudadanía tunjana está decidiendo por temas de servicio y sobre ese pilar deben trabajarlos aquí. Servirle a la comunidad de Tunja en oportunidad, en precios, y en calidad servicio. Entonces no solamente es un tema restrictivo ni impositivo, sino que también debe haber un trabajo conjunto para que los taxistas puedan competir a nivel de plataforma. Y es un tema que realmente es una realidad a nivel mundial y debemos ser claros que eso no se puede desconocer”. Aseguró Juan Carlos García, secretario de Movilidad y Vida de Tunja.

La mesa de concertación con el gremio de los taxistas contó con la participación del gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya; el alcalde (e) de Tunja, Carlos Gabriel Hernández; delegados de la Secretaría de Movilidad, representantes del gremio de taxistas y el acompañamiento de entidades como la Defensoría del Pueblo, la Personería y la Policía Nacional.

Uno de los principales acuerdos establece un plazo de un mes para definir, adoptar y expedir el decreto de pico y placa, garantizando la participación ciudadana y el cumplimiento de los requisitos normativos. Este proceso tendrá seguimiento mediante una submesa técnica.

Entre las acciones más relevantes, la Administración Municipal reforzará los operativos de control al transporte ilegal de pasajeros en motocicletas, fortaleciendo la presencia de los agentes de tránsito y aplicando estrategias específicas para mitigar esta problemática en la ciudad.

“La misionalidad de la Secretaría de Movilidad y Vida son controles al transporte, o sea, así como vamos a requerir al transporte legal, también a los taxis, porque es que también lo de la noche del martes no se puede permitir que requerimos al transporte público y entonces nos bloquean y comienzan las retaliaciones y eso no se puede permitir. Nosotros debemos actuar sobre el marco de la legalidad y se requerirán taxis, busetas y el transporte ilegal en particular”, agregó García.

Asimismo, la Alcaldía realizará al menos tres operativos semanales de control al transporte ilegal en motocicletas, en diferentes puntos de Tunja, tanto en jornadas diurnas como nocturnas, con el objetivo de mejorar la efectividad de las acciones y asegurar un seguimiento permanente a los resultados.

Otro de los compromisos adquiridos es la conformación de una mesa técnica para avanzar en la modernización del servicio de taxi, abordando temas clave como el uso de tecnología, medios de pago, capacitación de conductores y condiciones generales del servicio. Estas iniciativas contarán con el respaldo financiero del departamento de Boyacá, la Alcaldía de Tunja y el gremio transportador.

De manera complementaria, la Administración Municipal continuará reforzando los controles permanentes al transporte ilegal, priorizando puntos críticos de la ciudad y velando por el estricto cumplimiento de la normatividad vigente.

La Alcaldía destacó que este proceso se caracteriza por la voluntad de diálogo y la capacidad de respuesta entre las instituciones y el gremio transportador, lo que permitió alcanzar acuerdos de manera ágil y efectiva en beneficio de la movilidad y la seguridad de los tunjanos.

El compromiso también es de los taxistas

No solamente la Alcaldía se comprometió con cumplir lo pactado durante la mesa de diálogo, el gremio de los taxistas también hizo unos se compromisos para mejorar el servicio y mantener en buen estado los vehículos.

Así lo aseguró el vocero del gremio, Germán Gutiérrez, quien destacó la voluntad del alcalde (e) Carlos Gabriel Hernández y la del gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya.

“Nosotros vamos a garantizar un buen servicio y nos comprometemos a mantener los vehículos bien aseados, porque nuestra causa es el ciudadano de Tunja. Por otro lado, quiero agradecerle al alcalde su buena disposición con nosotros, igualmente al gobernador Carlos Amaya, porque nos permitieron tener estos espacios de diálogo”, dijo Gutiérrez.