Gobierno entregará más de 5.300 hectáreas a campesinos en Puerto Boyacá

El presidente Gustavo Petro visitará el municipio de Puerto Boyacá en medio de un acto de entrega de tierras a familias campesinas, como parte de la política de reforma agraria del Gobierno nacional. La jornada incluye medidas especiales de seguridad y restricciones de movilidad en la zona.

De acuerdo con información oficial, se entregarán más de 5.300 hectáreas a 510 familias campesinas, en predios que anteriormente estuvieron vinculados a economías ilegales. El director de la Agencia Nacional de Tierras destacó el impacto de esta medida en la región del Magdalena Medio.

El gobernador Carlos Amaya señaló que este proceso representa una oportunidad para el desarrollo rural. «...Lo cierto es que campesinos van a poder trabajar la tierra...», afirmó, aunque advirtió sobre la necesidad de impulsar proyectos productivos para garantizar la sostenibilidad.

La visita presidencial se da en un contexto de alta atención mediática y medidas de orden público, incluyendo ley seca y restricciones a la circulación. Las autoridades buscan garantizar el desarrollo de la agenda sin alteraciones.