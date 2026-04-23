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23 abr 2026 Actualizado 22:03

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Tunja

Crece el malestar ciudadano por los servicios públicos

Habitantes de Tunja convocaron una marcha el 30 de abril por inconformidad con tarifas y calidad del servicio, con críticas a la empresa Urbacer.

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Un creciente malestar ciudadano se está consolidando en Tunja frente a las tarif as y la calidad de los servicios públicos. Diversos sectores sociales convocaron una marcha para el próximo 30 de abril, en la que esperan visibilizar lo que califican como cobros excesivos y deficiencias en la prestación de los servicios.

La protesta se desarrollará frente a la alcaldía, y busca llamar la atención del Concejo Municipal, en medio de cuestionamientos a la facturación conjunta y a la operación de la empresa Urbaser. Los organizadores aseguran que los recibos están generando un impacto económico significativo en los hogares tunjanos.

Jeni Moreno, líder social de la ciudad, señaló que el inconformismo es generalizado. «...Tunja se cansó de los abusos de las empresas de servicios públicos. Consideramos que los cobros están siendo demasiado desproporcionados...», afirmó. Además, indicó que la ciudadanía protestará llevando sus facturas como símbolo del descontento.

Los convocantes también exigen respuestas institucionales y el cumplimiento de un pliego de peticiones que será presentado durante la jornada. La movilización coincide con un contexto de crisis en la ciudad, marcado por problemas de abastecimiento de agua y protestas en otros sectores.

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