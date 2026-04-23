Levantan bloqueos en Tunja tras acuerdos entre autoridades y taxistas

Tras varias horas de diálogo entre autoridades y el gremio de taxistas, fueron levantados los bloqueos que afectaban la movilidad en Tunja.

La Alcaldía informó que el tránsito comienza a normalizarse de manera progresiva, luego de una jornada de concertación que buscó atender las principales inconformidades del sector transporte.

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En la mesa de diálogo participaron el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, el alcalde Carlos Gabriel Hernández Carrillo, así como voceros del gremio y autoridades locales.

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Durante el encuentro, los taxistas insistieron en la necesidad de mayores controles frente al transporte informal, especialmente el que opera a través de plataformas digitales y motocicletas.

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Como resultado de la reunión, se acordó fortalecer los operativos contra el transporte ilegal, implementar procesos de capacitación para mejorar la calidad del servicio y avanzar en la modernización tecnológica del gremio. «...Hemos acordado que se levantan los bloqueos y hay movilidad en Tunja… vamos a trabajar en la modernización tecnológica y en mejorar los operativos contra el transporte ilegal...», afirmó el gobernador Carlos Amaya.

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Por su parte, el alcalde Carlos Gabriel Hernández Carrillo señaló que el objetivo es garantizar condiciones equitativas y un servicio de calidad para los ciudadanos. «...La idea es concertar con todos los actores para que la ciudadanía tenga un servicio de calidad y se garanticen los derechos...», indicó.

Tras los acuerdos, los representantes del gremio confirmaron el levantamiento de las protestas, mientras las autoridades anunciaron que continuarán las mesas de trabajo para hacer seguimiento a los compromisos adquiridos.