Colombia inicia su participación en el Grand Prix de Para Atletismo en Rabat

La delegación colombiana de Para Atletismo ya se encuentra en Rabat, Marruecos, donde disputará el Grand Prix Mundial entre el 23 y el 25 de abril, en un evento clave dentro del calendario internacional y parte del proceso hacia los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

El equipo nacional está conformado por nueve para atletas que competirán principalmente en pruebas de campo como lanzamiento de disco, jabalina, impulso de bala y salto largo. Dentro del grupo se destaca la presencia de deportistas del Valle del Cauca, entre ellos Diego Fernando Meneses (bala y jabalina), José Gregorio Lemos y Luis Fernando Lucumí Villegas (jabalina), y Andrés Felipe Mosquera (disco), quienes continúan siendo protagonistas en el proceso del para atletismo colombiano.

La competencia comenzará hoy con la participación de Xiomara Saldarriaga en lanzamiento de disco, en la clase F38/44 femenina, programada para las 12:35 p.m. (hora Colombia).

Para el viernes, la jornada tendrá varias participaciones destacadas. Desde las 10:45 a.m., Mauricio Valencia y Diego Meneses competirán en lanzamiento de jabalina F34. Más tarde, a la 1:40 p.m., Mayerli Buitrago estará en el impulso de bala F41 femenina, y a las 2:10 p.m. será el turno de Tomás Felipe Soto en salto largo T64.

El sábado se cerrará la participación colombiana con la prueba de jabalina F37/38 desde las 10:35 a.m., en la que estarán José Gregorio Lemos, Luis Fernando Lucumí y Levin Moreno. Finalmente, a las 11:50 a.m., Andrés Mosquera y Tomás Soto competirán en la jabalina F44/64 masculina.

La delegación viajó con el respaldo del Ministerio del Deporte y el Comité Paralímpico Colombiano, junto a los seleccionadores nacionales Freiman Leonel Arias y Anyela Rivas.

Este Grand Prix, que celebra su décimo aniversario, también servirá como preparación para próximos retos internacionales, entre ellos el Grand Prix de Para Atletismo Cali 2026, previsto para septiembre.