Luego de su debut en Coachella, Karol G lanza oficialmente su nueva colaboración “Después de ti”
La cantautora colombiana presentó su nueva colaboración en vivo, junto al vocalista de Cigarettes After Sex, Greg Gonzalez, el pasado domingo 12 de abril, durante su primer concierto en Coachella.
Después de su presentación del pasado fin de semana en el Festival de Coachella, Karol G lanzó oficialmente su nueva colaboración “Después de ti”, junto a Greg Gonzalez, vocalista de la agrupación estadounidense Cigarettes After Sex.
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“”Después de ti” es una reflexión sobre la pérdida y el duelo. La canción captura la quietud que deja la ausencia, los recuerdos que permanecen, las preguntas que persisten y la realidad de aprender a existir después de perder a alguien que amas“, dice el comunicado.
La cantautora colombiana presentó su nuevo sencillo en vivo junto a Gonzalez, el pasado domingo 12 de abril, durante su primer concierto en Coachella.
Karol G se convirtió en la primera artista latina en encabezar el festival.
La estrella colombiana anunció esta semana su nueva gira ‘Viajando por el mundo Tropitour’, que la llevará a 20 países y 39 estadios.
Karol G se presentará en Colombia el 4 de diciembre de 2026 en el estadio Nemesio Camacho El Campín en Bogotá.
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Medellín no fue anunciado como parte de la gira debido a que el estadio Atanasio Girardot será remodelado a partir de julio de 2026 hasta diciembre de 2027.