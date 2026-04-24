Luego de su debut en Coachella, Karol G lanza oficialmente su nueva colaboración “Después de ti”

Después de su presentación del pasado fin de semana en el Festival de Coachella, Karol G lanzó oficialmente su nueva colaboración “Después de ti”, junto a Greg Gonzalez, vocalista de la agrupación estadounidense Cigarettes After Sex.

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“”Después de ti” es una reflexión sobre la pérdida y el duelo. La canción captura la quietud que deja la ausencia, los recuerdos que permanecen, las preguntas que persisten y la realidad de aprender a existir después de perder a alguien que amas“, dice el comunicado.

La cantautora colombiana presentó su nuevo sencillo en vivo junto a Gonzalez, el pasado domingo 12 de abril, durante su primer concierto en Coachella.

Karol G se convirtió en la primera artista latina en encabezar el festival.

La estrella colombiana anunció esta semana su nueva gira ‘Viajando por el mundo Tropitour’, que la llevará a 20 países y 39 estadios.

Karol G se presentará en Colombia el 4 de diciembre de 2026 en el estadio Nemesio Camacho El Campín en Bogotá.

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Medellín no fue anunciado como parte de la gira debido a que el estadio Atanasio Girardot será remodelado a partir de julio de 2026 hasta diciembre de 2027.