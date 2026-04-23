Exesposo de Katy Perry admite haber tenido relaciones sexuales con una mujer de 16 cuando tenía 30

El actor y comediante inglés, Russell Brand, admitió haber tenido relaciones sexuales con una joven de 16 años cuando él tenía 30.

Durante su aparición en ‘The Megyn Kelly Show’, afirmó que la edad de consentimiento en el Reino Unido es de 16 años, pero admitió que acostarse con alguien mucho más joven que él fue “explotador”.

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“La verdad es que en Europa y en el Reino Unido, de donde soy, la edad de consentimiento es de 16 años, y sí, me acosté con una chica de 16 años cuando tenía 30, pero a esa edad era una persona muy diferente. Era mucho más joven y un treintañero inmaduro”, aceptó Brand.

“El sexo consensuado, en realidad, con diversas personas cuando existe una marcada diferencia de poder, porque la hay cuando eres un hombre famoso con la capacidad de atraer mujeres, como me ocurría a mí en aquel entonces, creo que implica explotación. Creo que es explotación. Reconozco que mi conducta sexual en el pasado fue egoísta y no tuve en cuenta, casi nada, la verdad, cómo ese sexo afectaba a otras personas”, agregó.

En abril de 2025, Brand fue acusado de violación, agresión sexual y abuso sexual contra cuatro mujeres en incidentes que supuestamente ocurrieron entre 1999 y 2005.

En diciembre de ese mismo año, se le imputaron cargos de violación y agresión sexual contra otras dos mujeres en incidentes que presuntamente tuvieron lugar en 2009.

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Brand se declaró inocente de todos los cargos.

Inicialmente, el juicio de Brand debía comenzar el 16 de junio en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, pero en marzo se pospuso hasta el 12 de octubre.