El cantautor colombiano Fonseca presenta su nuevo álbum de estudio ‘Antes que el tiempo se vaya’

Este viernes, el cantautor colombiano Fonseca presentó su nuevo trabajo discográfico ‘Antes que el tiempo se vaya’.

Lea también: Exesposo de Katy Perry admite haber tenido relaciones sexuales con una mujer de 16 cuando tenía 30

Este es el undécimo álbum de estudio de Fonseca, compuesto por 12 canciones que cuenta con colaboraciones de artistas como Juanes, Rubén Blades, Manuel Medrano, Nanpa Básico, Rawayana y Río Roma.

Su nuevo disco llega después del lanzamiento de cuatro sencillos: “Venga lo que venga” con Rawayana, “Nunca me fui” junto a Rubén Blades, “Enamorarte Mil Veces” en colaboración con Manuel Medrano y “Celebrar”, y su nuevo sencillo, “Antes que el tiempo se vaya” con Juanes.

“Este álbum es uno de los trabajos más importantes de mi vida. Es un reflejo de quién soy hoy: mis miedos, mis sueños, mis amores y todo lo que he aprendido en el camino. Cada canción tiene una parte de mí y representa un momento muy personal. Quería hacer un disco honesto, sin filtros, que conectara desde lo más profundo, antes que el tiempo se vaya”, afirma Fonseca.

El proyecto fue coproducido por Fonseca junto a Andy Clay, con la participación de reconocidos productores como Andrés Torres y Mauricio Rengifo.

Le puede interesar: Janet Jackson, hermana del “Rey del Pop” rechazó aparecer en la película biográfica sobre su hermano

Fonseca se presentará en Colombia el 26 de octubre en el estadio Nemesio Camacho El Campín, de Bogotá, como parte de su concierto ‘Fonseca en la casa’.