Habilitan en Medellín más de 80 puntos para la nueva jornada nacional de vacunación

Medellín

La Alcaldía de Medellín confirmó su participación en la Segunda Jornada Nacional de Vacunación que se llevará a cabo el próximo sábado 25 de abril. Durante la fecha, se dispondrá de biológicos gratuitos en 80 puntos de atención distribuidos en las 16 comunas y los cinco corregimientos de la ciudad. El operativo busca incrementar los indicadores de cobertura inmunológica y asegurar la continuidad de los esquemas de salud pública.

Esta jornada ofrecerá dosis contra 26 enfermedades prevenibles. El inventario incluye vacunas del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), refuerzos contra el Covid-19, dosis contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) para población escolar, y vacunas contra sarampión, rubeola y fiebre amarilla. La atención está priorizada para menores de seis años, mujeres gestantes, adultos mayores de 60 años y personas con diagnósticos de riesgo, siguiendo los antecedentes clínicos de cada paciente.

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Los puntos de vacunación, ubicados en instituciones de salud públicas y privadas, operarán en horario continuo de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. El acceso al servicio no requiere cita previa ni afiliación específica a una EPS.

Los ciudadanos deben presentar el carnét de vacunación para el registro oficial de las dosis aplicadas; no obstante, en caso de pérdida, el personal de salud verificará el historial en el sistema nacional de información para proceder con la inmunización correspondiente.

Por su parte, la Secretaría de Salud de Medellín indicó que esta intervención técnica es necesaria para reducir la probabilidad de brotes de enfermedades infectocontagiosas. Mantener los esquemas de vacunación actualizados actúa como una medida de control epidemiológico que previene la reaparición de patologías controladas en el territorio nacional.