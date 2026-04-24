Fuerte choque entre Vicky Dávila y Lozano tras archivo de investigación a Claudia López por Metro

La reciente decisión de la Fiscalía General de la Nación de archivar la investigación contra la candidata presidencial Claudia López, relacionada con su gestión como alcaldesa de Bogotá y la obra Metro, desató un intenso debate y un fuerte cruce de acusaciones entre la periodista Vicky Dávila y la senadora de Alianza Verde, Angélica Lozano.

El epicentro de la controversia radica en una publicación de la revista Semana, dirigida por Dávila, que en septiembre de 2023 denunciaba supuestas coimas y corrupción en el proyecto Metro de Bogotá.

La investigación archivada se originó a partir de una portada de la revista Semana titulada “Corrupción en el metro de Bogotá”, haciendo referencia a un supuesto expediente secreto que hablaba de coimas de 10.000 millones de pesos y unas interceptaciones que salpicaban a “Los Verdes”, mencionando a Claudia López y a Angélica Lozano.

La Corte Suprema desestimó estas acusaciones, recordando que la persona clave en las interceptaciones es José Joaquín Silva Ardila, reconoció que sus declaraciones eran “acusaciones infundadas y chismes”.

En 6AM W de Caracol Radio, la excandidata presidencial Vicky Dávila defendió su labor periodística, negando haber inventado el expediente o las interceptaciones. Afirmó que la información le llegó como expediente real con grabaciones y que su deber como directora de Semana era publicarla.

“Yo les digo una cosa, ustedes que son periodistas, si a ustedes les llega ese expediente, si ustedes tienen acceso a una información, ustedes no publican, porque es que es Claudia López y Angélica Lozano consentidas, y entonces no se puede decir nada de ellas, ¿no? Cuando una persona es funcionaria, cuando es un servidor público, está en la obligación de responder”, manifestó.

Enfatizó que no es fiscal ni jueza y que su rol era informar sobre un asunto que involucraba a funcionarios públicos. Señaló que el archivo de la investigación no es definitivo, ya que el documento indica que se mantendrá hasta que surjan nuevos elementos probatorios.

“Yo publiqué y me hago responsable, claro, yo era la directora de semana, pero a mí me tendrá que demostrar en los estrados judiciales Claudia López con Angélica de Losano que yo le hice un montaje. Es estúpido pensar que yo les hice un montaje, es absurdo, es mentiroso, ellas son unas mentirosas”, expresó.

Fue una “edición maliciosa” y un “montaje”: Lozano

Por su parte, la senadora Lozano arremetió contra la periodista, cuestionando si actuaba como periodista o como política. Acusó a Dávila de haber realizado una “edición maliciosa” y un “montaje” para dañar su imagen y la de López.

Aseguró que la revista Semana, un mes después de la publicación inicial, publicó un “párrafo chiquito” donde reconocía que Silva Ardila se había retractado y que todo era mentira. Sin embargo, Dávila y la revista Semana continuaron “difamando” la mentira en su campaña política.

Lozano afirmó que el Silva Ardila había dicho “esto es un chisme” en la grabación y que Semana eliminó esa parte para darle credibilidad a la noticia.

Dávila refutó estas acusaciones, insistiendo en que no se inventó nada y que la transcripción completa de la Fiscalía, que ella citó, incluía la frase: “Esto es un chisme, no me vayas a sacar de las cuatro paredes en que estamos los dos. Los chinos le dieron 6000 millones de pesos, me imagino que a Claudia para que saliera al Senado la esposa con los verdes, la Lozano”.

“Morrongas, que tiran la piedra y esconden la mano”: Dávila

Reiteró que no se arrepiente de su trabajo y que la publicación se basó en un documento de la Fiscalía que mencionaba la “calidad de jubilado al parecer del Ministerio de Transporte” de Silva Ardila.

“Yo me siento orgullosa de lo que hice. No como ustedes, que son unas morrongas, que tiran la piedra y esconden la mano.

Yo el día que quité mi política, me salí, renuncié, fui por todo el país, no recibí plata podrida, no me fui con partidos políticos, no me uní con bandidos. Ustedes que han hecho su carrera al lado, el señor que se fugó y ahora lo niegan y Claudia López, que salió corriendo por el escándalo de corrupción en Los Verdes y ahora está muy brava porque no la apoyan, clínicas descaradas, politiqueras, es lo que son. Yo soy una mujer decente. Intachable”, añadió.

“Sicariato moral”

Lozano lamentó el daño moral causado y la lentitud de la justicia, pero celebró el archivo de la investigación como una confirmación de que “el hecho no existió”.

“Todo esto era para matarme, para hacerme sicariato digital, para que yo no tuviera ninguna perspectiva en la vida pública. Pero los colombianos saben que yo puedo tener errores, pero cero corrupción”, indicó.

Escuche el debate Lozano vs. Dávila en Caracol Radio:

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