La excandidata Vicky Dávila vuelve a Semana

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Tenemos una información en el mundo político y también en el de los medios.

Los 9 políticos que participaron en la llamada gran consulta que ganó la senadora Paloma Valencia tienen un grupo de WhatsApp que se ha mantenido muy activo desde la campaña.

Lea aquí: ¿Por qué no aparecerá el logo del movimiento de Vicky Dávila en el tarjetón presidencial?

Allí comparten ideas y estrategias. Sin embargo en las últimas horas recibieron un mensaje de despedida.

La excandidata Vicky Dávila envió el siguiente texto al grupo que ustedes pueden ver a partir de este momento en la página de 6AM W:

Ampliar Cerrar

“Hola. Solo quiero decirles que los quiero mucho. Les agradezco su cariño y esta oportunidad que me dieron, aprendí muchísimo. Saben que soy una periodista de corazón, de oficio. No me verán en otra campaña. No.

También puede leer: Si Cepeda es presidente se consolida el narcoestado que Petro quiere imponer: Vicky Dávila

Ayer Semana me abrió una puerta para volver a este oficio y yo entré. Yo necesito trabajar y aproveché la oportunidad. Y tengo que confesarles que me sentí feliz. Espero que esto salga bien, es lo que sé hacer…Siempre estaré para ustedes, no me olviden. Yo no los voy a olvidar.

Paloma, quiero verte como la primera mujer presidente de Colombia. Te espero en la entrevista. Dios te bendiga, Dios los bendiga. Y ojalá aunque sea tomemos un café. (Cuatro corazones, una mano haciendo la V de Victoria) Gracias, siempre por todo”.

Varios de quienes fueron sus compañeros en la autodenominada gran consulta comentaron que aunque Juan Carlos Pinzón lucía muy golpeado con el resultado, la más triste era Vicky.

Al punto que la noche del 8 de marzo cuando celebraban el triunfo de Paloma Valencia, y como es apenas lógico todas las luces debían estar sobre la ganadora, Vicky no resistió el cruce de sentimientos. Saltó al podio, tomó el micrófono y como ayer, empezó diciendo que los quería mucho.

En la primera entrevista internacional que concedió cuando dejó el periodismo para apostarle a su candidatura, el periodista Fernando del Rincón le preguntó:

Así es la vida. Ahora vendrá el acomodo interno en la publicación. Quizás Gabriel Gilinski cree un cargo digno de ella para no desplazar al actual director. En fin.

Desde luego, Vicky no es la primera en usar la puerta giratoria de la política al periodismo. Ahí está Pacho Santos, por ejemplo. De todo corazón le deseo que le vaya mejor.

Ah, después de despedirse, Vicky abandonó el grupo de WhatsApp de la llamada Gran Consulta.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 05:34 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO aquí: