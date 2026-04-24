“El acueducto del San Jorge parece una pensión eterna para los gobernadores”: diputado Gabriel Calle

Montería

En medio del debate realizado el pasado 23 de abril en la Asamblea de Córdoba para analizar la situación del esperado acueducto regional del San Jorge, el diputado Gabriel Calle Aguas, quien propuso la iniciativa, aseguró que el proyecto sigue en veremos tras las presuntas irregularidades que se habrían detectado desde el inicio de la obra.

Según el polémico diputado, al proyecto se le habría realizado una tercera reformulación para ser entregado a municipios como Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Buenavista y La Apartada.

“Cuando tú haces una reformulación del proyecto es porque no lo planeaste bien, y eso te conlleva a un detrimento patrimonial. Por eso hemos dicho que este proyecto parece una pensión eterna para los gobernadores. Ojalá, y reitero mi buena fe en que este gobierno rompa esa cadena y el San Jorge tenga agua potable”, dijo el diputado.

“Un proyecto que nace mal estructurado, mal planeado, es con el propósito de hacer prórrogas, adiciones. Entonces, claro, vamos en la tercera reformulación del proyecto, incluyendo prórrogas, suspensiones, incluyendo adiciones presupuestales. Un proyecto que nació en $69.000 millones, y ya lo llevamos en $103.000 millones, sigue sin dar el servicio de agua potable; por supuesto, el negocio es que no termine, para que haya más adiciones, más prórrogas”, agregó.

Cabe recordar que el diputado Gabriel Calle Aguas es hermano del excongresista Andrés Calle Aguas, quien es investigado por su presunta vinculación en el sonado escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD).

El proyecto sería entregado el 24 de julio de 2026, según Aguas de Córdoba:

Frente al debate, el gerente de Aguas de Córdoba, Maruem Jabib Janna, aseguró que el proyecto sería entregado en el mes de julio del año 2026.

“Aquí no hay lugar a más reformulaciones en el proyecto. Todas las garantías que se requerían para subsanar las falencias que tenía en la parte eléctrica, en la parte de bombeo, en la parte de las aducciones o las líneas de conducción, fueron atendidas en la reformulación número dos, que fue la que se lideró desde mayo del 2024 y que dio inicio para este proyecto desde febrero de 2025. Este proyecto, desde que nosotros lo tomamos, lleva trece meses de ejecución y es lo que esperamos poder entregar a los cordobeses, ya superamos un 95% de ejecución”.

Asimismo, detalló que “en el componente técnico, el avance físico también supera el 95 %, con estructuras clave prácticamente finalizadas. La Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) alcanza más del 97 % de ejecución, al igual que las líneas de conducción que conectan a los municipios beneficiados. Los sistemas de almacenamiento están cerca del 100 %, mientras que los componentes de captación, bombeo y sistema eléctrico avanzan en su fase final”.

Según Aguas de Córdoba, “el proyecto entra en una etapa determinante: la fase de pruebas. Este proceso permitirá verificar el funcionamiento integral del sistema, desde la captación en el río San Jorge hasta la distribución del agua en municipios como Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Buenavista y La Apartada”.

“Durante esta fase se evaluará la operación de los equipos, la eficiencia del sistema hidráulico y la calidad del agua, garantizando el cumplimiento de los estándares técnicos y sanitarios. Las observaciones identificadas serán atendidas en esta etapa de puesta en marcha”, agregó.

Según lo explicado, el proyecto se encontró con más de 1.050 días de suspensión, “lo que obligó a realizar una revisión integral que permitiera recuperar su viabilidad”.

Finalmente, se resaltó que la obra buscaría beneficiar a más de 87 mil habitantes en el corto plazo.

“Aguas de Córdoba no ha recibido ni recibirá la obra si las falencias se mantienen en el proyecto. Estamos enfocados en sacar adelante la culminación para en la etapa de puesta en marcha y de pruebas, poder atender todas esas observaciones, que no es que sean menores, sino que hoy en el ánimo de poder avanzar en los componentes gruesos de las conducciones y estaciones de bombeo, nos obligan a tener que atenderlas con prioridad”, resaltó el gerente de Aguas de Córdoba.

Frente a la nueva fecha de entrega, el diputado Calle insistió en que “esta administración ya le ha dado tres fechas al San Jorge, ahora le da una cuarta fecha, que es en junio, treinta de junio; esperemos que se cumpla, pero vemos imposible el cumplimiento, ¿por qué? Porque hoy todavía están haciéndose obras físicas y luego vienen cuatro meses de prácticas de bombeo“.

Los cuatro municipios que se beneficiarían con el proyecto, aparecen en el listado de zonas fuertemente impactadas en época de intensa sequía en el departamento.