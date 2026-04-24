DSPORTS transmitirá los 104 partidos del Mundial 2026 en Colombia

A tan solo 48 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la cadena DSPORTS oficializó en Bogotá su ambiciosa cobertura para el torneo, confirmando que será el único canal en Colombia en transmitir la totalidad de los 104 partidos, más de 50 de ellos en exclusiva, a través de DIRECTV y la plataforma de streaming DGO.

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El evento de lanzamiento contó con la presencia de dos leyendas del fútbol colombiano, Willington Ortiz y Arnoldo Iguarán, quienes compartieron sus impresiones sobre el combinado nacional de cara a la cita orbital. Ortiz destacó el crecimiento del jugador colombiano en la élite internacional: “Hoy el futbolista colombiano es de élite. La mayoría juega en Europa, compite al más alto nivel y está preparado mentalmente para afrontar un Mundial. Yo confío plenamente en esta Selección”.

Por su parte, Iguarán puso el foco en la exigencia del nuevo formato del torneo: “Va a ser un Mundial más largo y exigente. Colombia tiene herramientas, pero deberá sostener su nivel en cada partido”.

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La cobertura de DSPORTS incluirá transmisiones en vivo a través de sus diferentes señales, así como un despliegue especial con enviados a las sedes en Estados Unidos, México y Canadá. Además, los periodistas Tito Puccetti y Samuel Vargas liderarán la información desde los escenarios del campeonato.

El Mundial 2026 será histórico por su formato ampliado: comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio, contará con 48 selecciones y un total de 104 partidos, incluyendo por primera vez la fase de dieciseisavos de final. El juego inaugural se disputará en el Estadio Azteca.

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Con este anuncio, DSPORTS se posiciona como la principal ventana para seguir el torneo en el país, apostando por una experiencia multiplataforma que combinará televisión, streaming, análisis especializado y cobertura en tiempo real del evento deportivo más importante del planeta.