Dos adultos y una menor fueron atacados por un enjambre de abejas en Ciudad Bolívar, Antioquia

Ciudad Bolívar- Antioquia

Un ataque de abejas en el municipio de Ciudad Bolívar, en el suroeste de Antioquia, generó una emergencia que fue atendida por el cuerpo de bomberos de la población, ya que varias personas reportaron picaduras.

El reporte de Luis Enrique Rivera Valera, comandante de bomberos de Ciudad Bolívar, indica que un grupo de adultos mayores estaba realizando una actividad en el sector de Alférez cuando el enjambre que está en un poste de energía desde hace varios años los atacó.

“Se alborotaron y picaron las personas. Se trasladaron tres personas al hospital, dos adultos y una menor de edad. Sí, fueron tres, y tenían varias picaduras en el cuerpo. Siempre picaron varios, pero de gravedad fueron esas; pero ya los otros fue leve, una o dos abejas. Eso no, pues, no hay problema”, detalló el socorrista.

Agregó que este enjambre ha generado varias situaciones similares y que no se ha podido retirar, ya que la reina está dentro del poste, lo que hace imposible su traslado a otro lugar donde no afecte a la comunidad.