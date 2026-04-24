Desarticulan banda que robaba motos en tres localidades de Bogotá: todos tienen antecedentes

Uniformados de la Policía de la Metropolitana en la localidad de Bosa lograron la captura de cuatro personas, tres ciudadanos colombianos y un extranjero, por el delito de hurto.

Gracias a la denuncia de la víctima, quien alertó a la patrulla de vigilancia del sector sobre el hurto de su motocicleta, la cual había sido robada mediante la modalidad de atraco en Fontibón.

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Se inició la búsqueda mediante el dispositivo GPS que tenía integrado, logrando ubicarla en la Carrera 87c con transversal 79D. Al llegar al lugar, se observan varias personas en dos motocicletas, las cuales, al notar la presencia de los uniformados, intentan huir y en la reacción se logra interceptarlos y detenerlos.

Así mismo, durante el procedimiento se les halló en su poder un arma traumática modificada.

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Es de resaltar que la víctima identificó a estas personas como las responsables del hurto de su motocicleta, siendo capturados cuadras adelante y, junto con los elementos incautados y recuperados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por los hechos que se les atribuyen.

También presentan anotaciones por hurto, lesiones personales, violencia intrafamiliar y concierto para delinquir.