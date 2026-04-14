Joven que dijo haber robado moto del tránsito en Cali pidió disculpas y aseguró que fue “sarcasmo”

Robó una moto de tránsito en Cali, lo presumió en redes y ahora será denunciado

David Laguado es el joven que aparece en un video viral en redes sociales en el que se le ve realizando acrobacias, sin casco, en una motocicleta de la Secretaría de Movilidad de Cali. En las últimas horas, se presentó ante la entidad para explicar lo sucedido y ofrecer disculpas.

En la grabación, hecha en el sector de Terrón Colorado, en la vía al mar, al oeste de Cali, el joven afirma: “nos robamos la moto a los guardas”, lo que generó rechazo y encendió las alertas de las autoridades.

Tras la difusión del video, el secretario de Movilidad de Cali, Sergio Moncayo, indicó que la persona sería denunciada y explicó que la motocicleta había sido sustraída de un taller donde se encontraba en mantenimiento.

Posteriormente, Laguado llegó voluntariamente a las instalaciones de la Secretaría de Movilidad, en el sector de Salomia, junto a su madre, para “dar la cara” y aclarar lo ocurrido.

“Lamentablemente dije unas palabras que no debía. Todo inició cuando me abordaron porque soy mecánico. Me pidieron revisar la moto y decidí probarla, pero eso no lo dije en el video. Me encontré con un amigo y le pedí que me grabara. Dije que me robé la moto en son de sarcasmo, porque hago contenido. Eso causó controversia”, explicó.

El joven aseguró que no hubo hurto y que la motocicleta fue devuelta, y manifestó arrepentimiento por lo ocurrido.

“Aquí estoy afrontando las cosas y las denuncias que me pusieron. Me arrepiento. Le doy un consejo a los jóvenes: no hagan lo que yo hice, les va a ir mal”, afirmó.

También ofreció disculpas a la comunidad caleña, al agente de tránsito involucrado y a su familia.

“No pensé en la magnitud de lo que iba a generar. Solo quería crear contenido. Pido disculpas al guarda porque puse en riesgo su trabajo y también a mi mamá por esta situación”, agregó.

Por su parte, la madre del joven señaló que su hijo se dedica a la mecánica y que no debió grabar ni publicar el video.

“Somos personas trabajadoras. Él estaba ayudando con la moto, pero no era para hacer ese video. Nos sorprendió mucho”, indicó.

Finalmente, el subsecretario de Movilidad, Luis Fernando Escobar, reiteró que se trata de un bien público y que el caso podría derivar en acciones legales.

“Es una motocicleta oficial y, al ser un bien público, se debe surtir un proceso legal. Es valioso que haya venido a reconocer el error”, señaló.

Las autoridades evalúan las acciones jurídicas correspondientes tras lo ocurrido.