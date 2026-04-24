Comunidad de Inda Zabaleta-Tumaco decide erradicar voluntariamente 500 hectáreas de coca

Inda Zabaleta-Nariño

Comenzó la erradicación de cultivos de hoja de coca en el resguardo Inda Zabaleta ubicado en el municipio de Tumaco, el compromiso fue asumido por la comunidad indígena asentada en este territorio, afectado por el conflicto armado y la presencia de plantaciones de uso ilegal, en donde además se han realizado varias de las mesas de diálogo entre el Gobierno l y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

Cristian Moreano, gobernador del este resguardo, explicó que la erradicación ya está en marcha y que el objetivo es transformar estructuralmente el territorio: “Iniciamos la erradicación voluntaria en conjunto con la Gobernación. Apostamos al cacao, a otros cultivos y a mejorar condiciones como vías, educación y salud para que el cambio sea sostenible”.

Erradicación Inda Zabaleta - Foto: Gobernación de Nariño Ampliar Erradicación Inda Zabaleta - Foto: Gobernación de Nariño Cerrar

El acuerdo se da además con el compromiso del gobierno departamental de Nariño de garantizar condiciones básicas de vida, para lo cual avanzan los diseños técnicos para la construcción de sistemas de acueducto y saneamiento básico en esa zona, así como procesos de compra de tierras en articulación con la Agencia Nacional de Tierras.

Así mismo existe el compromiso de adelantar labores de restauración ambiental de las hectáreas intervenidas.

La transición productiva está enfocada inicialmente en el cacao, sin cerrar la puerta a otras líneas definidas por la comunidad.

Según el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, el proceso responde a una realidad histórica que el Estado no puede seguir ignorando: “Aquí los campesinos han subsistido de economías ilegales porque el Estado no ha hecho presencia. Por eso hoy el mensaje es claro: se necesita una decisión nacional de fondo para transformar estas economías. No podemos dar un paso atrás en la sustitución, ni en la paz”.