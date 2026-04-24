“Atentado en Cali es muestra del estrepitoso fracaso de la ‘Paz Total’”: alcalde Galán

Este viernes, 24 de abril, se registró un atentado con explosivos contra las instalaciones del Batallón Pichincha, ubicado en el sur de Cali, luego de que una buseta cargada con explosivos fuera detonada cerca del Cantón Militar sobre las 10:00 a.m.

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En medio de este atentado, las autoridades confirmaron que dos mujeres resultaron heridas, pero tuvieron lesiones leves y fueron atendidas en centros asistenciales. Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta $200 millones por información que permita dar con el paradero de los responsables.

Las autoridades investigan si el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc estaría detrás de esta acción terrorista. Asimismo, fue activado un plan de defensa en toda la ciudad, con refuerzo de la seguridad en instalaciones policiales y militares para evitar más ataques.

Galán hace una crítica a la ‘paz total’ tras atentado en Cali

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, envió a través de su cuenta de X un mensaje de solidaridad con todos los habitantes de Cali y al alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, y rechazó las acciones violentas en la capital del Valle del Cauca.

“Como presidente de Asocapitales lamento y condeno el atentado de hoy, en inmediaciones del Batallón Pichincha, que no es solo un ataque contra Cali, sino contra todo el país, y una nueva muestra del estrepitoso fracaso de la ‘Paz Total’”, dijo el mandatario.

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En ese mismo sentido, hizo una crítica al Gobierno Petro. “Ciudades que no cuentan con el apoyo del Gobierno Nacional en la lucha contra la delincuencia, fuerza pública debilitada y estructuras criminales cada vez más fuertes y tranquilas porque saben que no hay castigo por parte del Estado”, agregó.

Finalmente, afirmó que no son solo las ciudades las que están en riesgo, sino todos los colombianos. Es importante mencionar que, en abril de 2024, estas mismas instalaciones ya habían sido blanco de otro atentado mediante un camión cargado con explosivos.