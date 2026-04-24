Alcalde de Barbosa respalda protesta de los estudiantes de la UIS y culpa a la empresa contratista

El alcalde de Barbosa en Santander, Marco Alirio Cortés, se pronunció frente a la protesta que adelantan estudiantes de la Universidad Industrial de Santander (UIS), quienes exigen soluciones al deterioro de la vía de acceso al campus universitario en este municipio.

El mandatario expresó su respaldo a la manifestación y fue enfático en señalar que la inconformidad de los jóvenes es válida. “No voy a ser un alcalde que esté en contra de los intereses de los muchachos. Yo estudié en la universidad pública”, afirmó.

Cortés, indicó que la situación actual de la vía es crítica, al punto que dificulta el tránsito de vehículos y motocicletas. Según explicó, tras la intervención inicial, el tramo quedó en condiciones precarias, con presencia de greda y sin una estructura adecuada, lo que ha agravado la movilidad entre el sector de la UIS y la zona de Postobón.

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El alcalde también cuestionó la demora en la ejecución del proyecto vial, asegurando que “no tiene ninguna justificación el retraso por parte del contratista”, cuyo contrato actualmente se encuentra suspendido, pese a contar con los recursos y los estudios necesarios.

La Alcaldía de Barbosa contempla un medida provisional para los estudiantes

La administración municipal anunció medidas temporales para mitigar la problemática. Entre ellas, se contempla habilitar un acceso provisional por el sector del aeropuerto, con el fin de garantizar una movilidad inmediata mientras se reactivan las obras.

Marco Alirio Cortés reiteró que el municipio ha cumplido con su parte en el proceso, incluyendo la gestión de servidumbres para el manejo de aguas y la adecuación técnica del proyecto, e insistió en que el contratista debe avanzar conforme a lo pactado para dar una solución definitiva a la comunidad estudiantil.