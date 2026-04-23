Santander presente en la FILBo 2026: esta es la apuesta editorial

A la izquierda: Imagen ilustrativa de una mujer haciendo un pago virtual en una taquilla (Cortesía: Getty Images) / A la derecha está el póster oficial de la Feria del Libro de Bogotá edición 2026.

Santander está en la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026 (FILBo).

Uno de los eventos culturales más importantes del país, con una agenda editorial y académica que busca mostrar su producción intelectual en distintos campos del conocimiento.

Contexto: Feria del Libro Bogotá 2026: cuánto dura, fechas, país invitado, autores, precio boletería y más

La feria se realiza en Corferias, del 21 de abril al 4 de mayo. La participación, liderada por la Universidad Industrial de Santander (UIS), esta en el pabellón 3, nivel 2, stand 124.

Además de la exhibición, la agenda incluye una serie de lanzamientos de libros abiertos al público, que abordarán temas como deporte, derecho, filosofía, lenguaje, historia y memoria.

Estos son los eventos programados:

Miércoles 22 de abril – 2:30 p. m. Sustentos teóricos y metodológicos del entrenamiento deportivo

Miércoles 22 de abril – 4:00 p. m. La interversión del título de tenedor a poseedor. Requisitos legales y jurisprudenciales para su aplicación en el derecho civil colombiano

Jueves 23 de abril – 2:30 p. m. Poner el dedo en la llaga. Apuntes filosóficos sobre el sufrimiento visto desde el cine

Viernes 24 de abril – 2:30 p. m. El español de Colombia. Lengua, norma, habla

Sábado 25 de abril – 2:30 p. m. La masacre de La Rochela

Sábado 2 de mayo – 2:30 p. m.Mujeres con Camilo Torres Restrepo

Cada uno de estos espacios contará con la participación de autores y moderadores, lo que permitirá ampliar la conversación con el público asistente.

Con esta agenda, Santander se suma a la programación de la FILBo 2026, una vitrina que reúne a miles de visitantes y a actores clave del mundo editorial en América Latina.