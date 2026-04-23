Renuncia concejal León Mario Bedoya al Concejo de Itagüí ¿Buscará la alcaldía?

Itagüí, Antioquia

El concejal de Itagüí León Mario Bedoya renunció a su curul en el Concejo Municipal, decisión que fue aceptada en plenaria y que se hará efectiva desde el próximo 28 de abril, según confirmó la corporación.

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Bedoya, reconocido como uno de los principales opositores de la administración del alcalde Diego Torres, deja el cargo en medio de movimientos políticos en el municipio.

Renuncia de León Mario Bedoya abre reacomodo político

Tras su salida, la curul sería ocupada por Alexander Arteaga, quien había salido del Concejo junto a Jadison Bustamante tras la llegada de las concejalas Gloria Herrera y Luisa Zapata; en caso de que el Consejo de Estado emita un fallo favorable a las dos exconcejales, luego de la decisión de emitir una nueva providencia por parte de la Corte Constitucional.

La renuncia se produce en un momento clave del panorama político local, en medio de versiones sobre una posible aspiración de Bedoya a la Alcaldía de Itagüí, aunque hasta ahora no hay confirmación oficial.

Movimientos políticos en Itagüí

El escenario también se da mientras se reconfiguran fuerzas políticas en el municipio. En ese contexto, se ha mencionado la posible aspiración del senador Carlos Andrés Trujillo a la Alcaldía de Itagüí, luego de no buscar la reelección en el Congreso.

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Estos movimientos anticipan un nuevo ciclo electoral en el municipio, con cambios en el Concejo y eventuales candidaturas en construcción.

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