Corte Constitucional tumba pérdida de investidura de concejales de Itagüí

Medellín, Antioquia

La Corte Constitucional de Colombia amparó el derecho al debido proceso de las concejales de Itagüí Gloria Herrera Ospina y Luisa Zapata Bernal y dejó sin efectos las sentencias que habían decretado la pérdida de su investidura por un supuesto conflicto de intereses.

La decisión, contenida en la sentencia SU-082 de 2026, revocó el fallo del Consejo de Estado que había confirmado la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia en este caso.

El alto tribunal concluyó que en el proceso no se hizo una valoración integral de las pruebas y que se aplicó de forma imprecisa el análisis sobre el conflicto de intereses.

Por eso, ordenó al Consejo de Estado emitir una nueva decisión en la que se estudien de fondo los elementos del caso, especialmente si existía un interés directo, actual y concreto de las concejales al participar en la elección del secretario del Concejo de Itagüí.

Sin embargo, es incierto el futuro de las dos concejales, debido a que los tiempos procesales para reintegrarse superaría el tiempo en el que el Consejo de Estado emitirá un nuevo fallo.

La Corte también advirtió que el conflicto de intereses no puede presumirse y debe estar debidamente probado dentro del proceso.

Caso se originó por elección de secretario del Concejo

El proceso se originó tras una demanda presentada por el concejal Walter Betancur, quien cuestionó que las corporadas votaran en la elección del secretario del Concejo, cargo que fue ganado por una persona con la que tenían vínculos políticos previos, debido a que integraron la misma lista de Grupo Significativo de Ciudadanos.

En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia decretó la pérdida de investidura, decisión que luego fue confirmada por el Consejo de Estado.