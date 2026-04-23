Murió la actriz mexicana Karina Duprez, directora de ‘La usurpadora’ y ‘La rosa de Guadalupe’

El martes murió a los 79 años la actriz y directora de cine y televisión mexicana, Karina Duprez, recordada por dirigir series como ‘La usurpadora’ y ‘La rosa de Guadalupe’.

La noticia de su muerte fue anunciada por la Asociación Nacional de Interpretes de México a través de su cuenta oficial de Instagram:

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“El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Karina Duprez. Actriz y directora mexicana con una amplia trayectoria en la industria televisiva. Se le recuerda por su participación en melodramas como “Rosa salvaje”, “Mundo de juguete” y “La fuerza del amor”. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!“, dice la publicación.

Duprez era hija de la actriz Magda Guzmán y Julián Duprez.

Fue la madre de la actriz Magda Karina.

En 1979, se casó con el actor Carlos Ancira. Su matrimonio duró hasta su muerte en 1987.

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Duprez también fue actriz de ‘Rosa salvaje’ y ‘La fuerza del amor’.

Además, dirigió las series ‘Esmeralda’, ‘Rosalinda’ y ‘Cuando me enamoro’, entre otras producciones.