David Bisbal presenta su nueva versión del clásico de Camilo Sesto “Vivir así es morir de amor”

El cantante y actor español David Bisbal lanzó su nuevo sencillo, una reinterpretación del clásico de Camilo Sesto “Vivir así es morir de amor”.

Su versión de la canción se caracteriza por su elegancia y un sonido más sofisticado, que muestra a Bisbal con un estilo crooner, marcado por la excelencia vocal, los arreglos refinados y el sentimiento.

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“Este proyecto nace con la intención de traer a la actualidad esas joyas que nos han acompañado durante tantos años… y también de acercarlas a nuevas generaciones, a personas a las que quizá, por edad, no les tocó vivirlas en su momento", afirma Bisbal.

“Volver a estudiar canciones como esta, meterte en esas letras y en esas melodías… ha sido, además de un privilegio, un aprendizaje enorme”, agrega.

La canción está acompañada de un video musical rodado en el Palacio Real de Aranjuez, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

“Vivir así es morir de amor” es una canción compuesta e interpretada por el cantautor español Camilo Sesto.

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Fue publicada inicialmente en su disco ‘Sentimientos’ de 1978 y posteriormente remasterizada en 1997 e incluida en su décimo álbum de estudio ‘Camilo Superstar’.

Esta nueva versión de “Vivir así es morir de amor” es el primer sencillo del próximo trabajo discográfico de Bisbal.