Este búnker y su interior salvarían la humanidad del Apocalipsis: así es la Bóveda del fin del mundo

Bóveda Global de Semillas de Svalbard, también conocida como la 'Bóveda del fin del mundo'. Fotos: Getty Images.

Son numerosas las menciones que hay en la cultura popular de la humanidad sobre el fin del mundo. Incluso, algunas religiones en sus textos lo mencionan, como la Biblia, en donde se le llama el ‘Apocalipsis’.

Sin embargo, no solo lo coloquial ha puesto sobre la mesa esta posibilidad, pues la ciencia también ha tocado el tema. Y es que el planeta Tierra, como no es un secreto, ha pasado por diversos cataclismos que han causado diversas extinciones de especies que han dominado cada ecosistema, como los dinosaurios, que son los más famosos.

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Así, el planeta y sus seres vivientes época tras época han afrontado determinados desastres que los ha llevado a desaparecer o, por lo menos, casi. Inundaciones masivas, erupciones volcánicas e, incluso, choques de esteroides con la superficie, son algunos desastres que han sumergido a la Tierra en la muerte, y también el cambio.

Ahora que los humanos son la especie que domina el globo, se han encargado de estar listos para poder repoblar el planeta en caso de un nuevo intento de extinción.

En Caracol Radio le contamos cómo.

Así nació la ‘Bóveda del fin del mundo’

Tras estas ideas de preservación es que nace el ‘Arca de Noé’ para la humanidad: se trata de la ‘Bóveda del fin del mundo’, como se le conoce coloquialmente a la Bóveda Global de Semillas de Svalbard.

Porque sí, esta bóveda o búnker no almacena animales, ni está hecho para que determinada parte de la población se resguarde en caso de un ‘Apocalipsis’, sino para cuidar y preservar en caso de desastres un aspecto vital para la vida humana: el alimento.

La Bóveda Global de Semillas de Svalbard, ubicada en Noruega, se concibió en 2008 con el fin de guardar en su interior millones de semillas de varios tipos de comida para poder mantener a flote los cultivos que permitirían alimentar a la humanidad en el caso de que el presunto fin del mundo toque las puertas de la Tierra.

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¿Qué semillas preserva la ‘Bóveda del fin del mundo’?

La Bóveda, debido a su finalidad, también ha sido llamada como el ‘Banco de semillas del Día del Juicio Final’, allí se guardan millones de semillas y plantas, ente estas cereales, legumbres, frutas, verduras y hortalizas.

“La capacidad de la bóveda es, en la actualidad, de 4,5 millones de variedades de plantas, y cuentan con 1,2 millones de muestras. Entre ellas, destacan y sorprenden los más de 250.000 tipos de trigo, 160.000 tipos de arroz y 46.000 tipos de maíz, todas clasificadas y con estudios acerca de sus características”, según explica un artículo publicado en la reconocida revista National Geographic.

Así se almacenan las semillas, en paquetes plateados. Fotos: Getty Images. / Sean Gallup Ampliar Así se almacenan las semillas, en paquetes plateados. Fotos: Getty Images. / Sean Gallup Cerrar

Así son las plantas en donde se almacenan las semillas en la Bóveda. Foto: Getty Images. / picture alliance Ampliar Así son las plantas en donde se almacenan las semillas en la Bóveda. Foto: Getty Images. / picture alliance Cerrar

Así son las plantas en donde se almacenan las semillas en la Bóveda. Foto: Getty Images. / picture alliance Ampliar Así son las plantas en donde se almacenan las semillas en la Bóveda. Foto: Getty Images. / picture alliance Cerrar

Características de la Bóveda: está hecha para soportar terremotos e incluso radiación

El nombre o apodo que se le ha dado a este estilo de búnker no es de gratis, pues en efecto, busca proteger a toda costa las semillas para su cuidado.

Ejemplo de esto, nada más a parte de todas su otras características, es su ubicación. “A pesar del clima gélido de la zona, la temperatura no es la adecuada para la conservación de este tipo de material biológico, por lo que varios generadores alimentan enormes refrigeradores que reducen la temperatura de la cavidad hasta -18ºC”, dice NatGeo.

La Bóveda Global de Semillas de Svalbard. Foto: Getty Images. / REDA Ampliar La Bóveda Global de Semillas de Svalbard. Foto: Getty Images. / REDA Cerrar

Adicionalmente, su estructura cuenta con tres plantas y más de 1.000 metros cuadrados. Esta construida hacia el interior de una montaña penetrando a 130 metros el permafrost, una capa de la Tierra.

Además, “el recinto se encuentra a 130 metros de altura ya que está pensado para no acabar bajo el agua aunque todas las masas de hielo del planeta se derritiesen”.

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Otro aspecto clave es la energía, pues un desastre podría cortarla; sin embargo, esta especie de base biológica lo pensó, por ello se decidió emplazarla al interior de la montaña, ya que esta “mantendría la temperatura del recinto por debajo de 0 grados Celsius, como mínimo, durante 200 años“.

Finalmente, pero no menos importante, la Bóveda y su estructura, debido a los materiales usados para su construcción, es capaz de resistir terremotos de hasta 10 grados en la escala de Richter, el impacto de bombas, erupciones volcánicas y numerosos desastres como los atómicos.

La Bóveda Global de Semillas de Svalbard. Foto: Getty Images. / picture alliance Ampliar La Bóveda Global de Semillas de Svalbard. Foto: Getty Images. / picture alliance Cerrar

La Bóveda Global de Semillas de Svalbard. Foto: Getty Images. / Design Pics Editorial Ampliar La Bóveda Global de Semillas de Svalbard. Foto: Getty Images. / Design Pics Editorial Cerrar

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