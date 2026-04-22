Colombia insiste en evitar pago de 380 millones de dólares a Telefónica mientras se define anulación

Justicia

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) reiteró que continuará defendiendo los intereses de Colombia ante tribunales internacionales en el caso contra Telefónica S.A., y que agotará todos los recursos jurídicos para suspender el pago de 379,8 millones de dólares ordenado en un laudo arbitral.

Esto luego que la Unidad Investigativa de Caracol Radio, hubiera revelado que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) rechazó un recurso con el que Colombia buscaba la suspensión del pago de 379,8 millones de dólares a Telefónica, ordenado en 2024 por esa instancia.

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Esta compensación, que equivale a 1,3 billones de pesos, tiene que ver con la disputa entre ambas partes por la reversión de activos que debía hacer la multinacional española al término de su concesión del espectro radioeléctrico, actada a 20 años.

Debido a esto, la ANDJE dijo que pretende mantener suspendida la ejecución de la decisión hasta que se resuelva de fondo la solicitud de anulación presentada contra el fallo, notificado el 12 de noviembre de 2024, tras más de tres años de deliberaciones.

Según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el laudo es contrario a una decisión previa adoptada por otro tribunal arbitral en un caso promovido por América Móvil, basado en los mismos hechos, aunque con diferencias en el tratado internacional aplicable.

En ese sentido, Colombia pidió la anulación del laudo pocos días después de su notificación, al considerar que el tribunal omitió elementos clave de su defensa, se extralimitó en sus funciones al pronunciarse sobre un asunto contractual y actuó como instancia de apelación al revisar la sentencia C-555 de 2013 de la Corte Constitucional.

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Antecedentes del caso

El origen de la disputa se remonta a 2016, cuando el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) inició un arbitraje contra subsidiarias de Telefónica y América Móvil por contratos de concesión firmados en 1994. En 2017, un tribunal ordenó a la filial de Telefónica pagar cerca de 1,6 billones de pesos, suma que fue cancelada ese mismo año.

Posteriormente, en 2018, Telefónica acudió a un tribunal internacional alegando violaciones a un acuerdo de protección de inversiones con España y solicitó que Colombia le reembolsara ese dinero.

El proceso concluyó en 2024 con un fallo favorable a la empresa española, que ordenó al país devolver los recursos pagados, más intereses anuales del 5 % desde agosto de 2017.

Fechas claves

Quince días después de conocido el laudo, Colombia solicitó formalmente su anulación y la suspensión de su ejecución. Sin embargo, un comité ad hoc condicionó la continuidad de esa suspensión a la expedición de una garantía bancaria internacional, requisito que el Estado aseguró no poder cumplir, por lo que propuso alternativas.

La audiencia clave del proceso se realizará el 3 y 4 de junio de 2026 en París, donde las partes presentarán sus alegatos finales ante el comité que decidirá sobre la anulación del laudo.

Entre tanto, la ANDJE insistió en que mantendrá una defensa “férrea” para proteger los intereses económicos de la Nación en este litigio internacional.