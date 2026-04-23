Llega a las salas de cine la nueva película biográfica del “Rey del Pop”, ‘Michael’

Este miércoles se estrenó en cines la nueva película biográfica del “Rey del Pop”, ‘Michael’.

La película dirigida por el director y productor estadounidense Antoine Fuqua, conocido por la trilogía de ‘El justiciero’, narra la vida del cantautor, bailarín y filántropo estadounidense Michael Jackson, desde su participación en los Jackson 5 en los años sesenta hasta la gira ‘Bad’ en los ochenta.

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Jackson es interpretado por su sobrino Jaafar Jackson, con el actor nominado al Oscar Colman Domingo, como su padre, Joe Jackson, y Nia Long como su madre, Katherine Jackson.

El hijo de Jackson, Prince, fue productor ejecutivo y su hija, Paris Jackson, criticó la elección de Miles Teller para el papel de John Branca, coejecutor del patrimonio de Michael Jackson y presidente de ‘The Michael Jackson Company’.

¿Por qué se rescribió el guion?

Las versiones anteriores del guion incluían las acusaciones de abuso sexual infantil contra Jackson.

El productor de cine inglés, Graham King, afirmó que quería “humanizarlo, pero sin edulcorarlo, y presentar una historia más convincente e imparcial posible”.

Tras descubrirse una cláusula en un acuerdo legal, se reescribió el guion para eliminar las menciones a las acusaciones de abuso sexual infantil contra Jackson y volvieron a grabar escenas en junio de 2025 durante 22 días.

Paris Jackson no participó en la película y describió un primer guion como “demasiado edulcorado”, añadiendo que las películas biográficas de Hollywood a menudo dan forma a las narrativas y pueden contener imprecisiones.

Janet Jackson, la hermana de Michael, declinó aparecer en la película, según declaraciones de su hermana, LaToya Jackson.

¿Cómo la recibió la crítica?

La película recibió críticas mixtas.

Los críticos elogiaron la actuación de Jaafar Jackson, pero criticaron la narrativa por considerarla “edulcorada”.

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Varios críticos señalaron la falta de mención de las acusaciones de abuso sexual infantil de Jackson.