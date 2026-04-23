La agrupación Duran Duran se une a Nile Rodgers de Chic en su nueva colaboración “Free to Love”

La agrupación inglesa Duran Duran se unió a Nile Rodgers, de Chic, en su nueva colaboración “Free to Love”.

“Free to Love” es el primer sencillo de los ingleses en este 2026.

Lea también: Llega a las salas de cine la nueva película biográfica del “Rey del Pop”, ‘Michael’

La canción está acompañada de un videoclip dirigido por el músico y cineasta sueco Jonas Åkerlund, protagonizado por la locutora inglesa Clara Amfo, quien presenta a Duran Duran y Nile Rodgers antes de una actuación espectacular al estilo de ‘Top of the Pops’.

La canción fue coescrita con Rodgers.

““Free To Love” es la música disco de los años 2020. Es alegre y enérgica; habla de libertad; habla de amar el mundo moderno en lugar de odiarlo, y eso es algo que necesitamos ahora mismo. ¡Sé libre! ¡Sé libre para amar!”, afirma Simon LeBon, vocalista y líder de Duran Duran.

Le puede interesar: Murió la actriz mexicana Karina Duprez, directora de ‘La usurpadora’ y ‘La rosa de Guadalupe’

“Free To Love” es la última de una larga lista de colaboraciones entre Duran Duran y Nile Rodgers, que comenzó con una remezcla del icónico éxito número 1 “The Reflex” hace más de cuatro décadas.

Duran Duran será cabeza de cartel del BST Hyde Park de Londres por segunda vez el 5 de julio, con Scissor Sisters como teloneros.