Martes 21 de abril, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

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A través de un comunicado la Caja de Compensación Familiar, Comfenalco, Quindío respondió a la multa que en primera instancia interpuso La Superintendencia de Industria y Comercio, SIC por vender medicamentos con sobrecostos

Cabe recordar que la SIC multó con $1.379 millones a Bayer y a Comfenalco Quindío, por vender medicamentos con sobrecostos de hasta 46% y 400% para tratamientos de artritis, anemia y fertilidad.

En el comunicado Comfenalco explica que “Lo que la investigación identificó como una irregularidad tiene su origen en un error de digitación en el sistema de facturación electrónica cometido en 2023, no en un cobro excesivo.

Y agregan “El supuesto sobrecosto del 400% no existió: lo que hubo fue un error de digitación en el código del medicamento Ferinject. Los precios cobrados estuvieron dentro del límite legal establecido por la Comisión Nacional de Precios.

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Comfenalco Quindío aportó pruebas contundentes ante la SIC que respaldan su posición. La decisión de la SIC no está en firme: el proceso continúa activo y bajo revisión de la misma entidad. Ningún cliente, ninguna clínica, ninguna IPS ni el sistema de salud sufrieron perjuicio económico alguno.

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Consideramos que la divulgación pública de una decisión que todavía está siendo revisada afecta injustamente la reputación de una institución que ha servido con responsabilidad a las familias del Quindío durante décadas.

Comfenalco Quindío confía en que, al revisar la totalidad de las pruebas presentadas, la Superintendencia resolverá este asunto conforme a la realidad de lo ocurrido. Seguiremos actuando con la transparencia y el compromiso que siempre han caracterizado nuestra gestión al servicio de la comunidad quindiana.

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Debido a las deudas de la EPS Asmet Salud, la Fundación Cancerológica del Quindío que atiende población de bajos recursos en Armenia está a punto de cerrar.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Iván Camilo Echeverri, director Ejecutivo de la Fundación Cancerológica del Quindío que habló de la situación de la entidad que funciona en el norte de la ciudad y presta servicios especializados de calidad y con buenos precios.

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Iván habló de la situación financiera de la entidad por la crisis del sistema de salud “de una u otra manera, teníamos un negocio, con una de las EPS intervenidas, y claro, esa cartera por todas las políticas que desafortunadamente este gobierno ha tenido hay una cartera muy alta que nos debe una EPS del servicio subsidiado que está intervenida y que nos ha golpeado mucho muchísimo, muchísimo, tenemos una cartera muy alta que desafortunadamente tiene en riesgo financiero la fundación y pues esperamos poder resolver este tema prontamente.

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¿Cuánto les debe Asmet Salud? Estamos hablando de alrededor de unos 400 millones de pesos, que para nosotros es un mucho dinero y hay muchos compromisos, muchas reuniones, muchos acuerdos, pero finalmente lo material no se concreta. No se concreta nada.

Hemos estado en reuniones, en mesas de negociación, incluso pues aquí en la gobernación del Quindío que cada tres meses hace unas mesas de negociaciones con las diferentes EPS y las entidades, pero no eso es un saludo a la bandera, no pasa absolutamente nada. Muy queridos, se hacen acuerdos, pero no, no pasa nada. Uno no ve realmente pues como as soluciones. Entonces pues para nosotros es un tema muy preocupante.

La Fundación Cancerológica el Quindío, atiende medicina general y con especialistas a precios muy asequibles en Calle 17 Norte, 17 Norte, número 14-62, entre el Hospital San Juan de Dios y la Universidad del Quindío y pueden programas las citas al teléfono el 3117724223.

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Un muerto y un herido dejaron ataques sicariales del fin de semana en Armenia, Es de anotar que con este caso ya son 40 homicidios en la ciudad en lo corrido del año.

Los casos se registraron el domingo 19 de abril en la capital quindiana, el secretario de Gobierno Carlos Arturo Ramírez informó que uno de los hechos se presentó en el barrio Bosques de Pinares donde un hombre fue atacado con arma de fuego.

Destacó que la víctima fue atendida por la Policía del departamento y luego remitida a centro asistencial donde actualmente recibe la atención médica correspondiente.

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Sostuvo que el otro caso se registró en el barrio Génesis de la ciudad donde fue asesinado con arma de fuego un hombre identificado como Jhon Edwin Borrero Bonilla de 28 años.

En Armenia denuncian presunto acto sexual contra un pastor de una iglesia cristiana, el caso habría ocurrido en Medellín donde fue interpuesta la denuncia ante la Fiscalía

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Ante la Fiscalía de la ciudad de Medellín fue interpuesta la denuncia por el delito de acto sexual violento contra Evelio García Pedraza quien es pastor de la iglesia Amor y Vida a las Naciones de Armenia.

Precisamente la víctima quien es familiar del pastor y reside en Medellín denunció que el pasado mes de febrero, su tío político llegó a su apartamento puesto que se iba a hospedar porque tenía un evento.

Detalló que en la noche del sábado 21 de febrero se encontraba en su ventana cuando su familiar se le acercó de manera inapropiada por detrás, luego la besó en la nuca susurrándole y la estaba apretando con fuerza lo que le generó mucha confusión entendiendo la posición ministerial y la relación familiar que existía por lo que no esperaba este comportamiento.

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En ese mismo sentido dio a conocer que siendo de la familia y de la iglesia donde creció, el pastor fue confrontado e incluso dijo que hay varios testigos de dicha reunión realizada el sábado 28 de marzo donde admitió su responsabilidad y pidió perdón.

Afirmó que espera las investigaciones avancen puesto que ahora el pastor está tomando la posición de víctima donde insinúa que fue seducido llevándolo a esas acciones. Finalmente, destacó que se siente revictimizada puesto que toda la situación que vivió es algo que no esperaba de su familiar y mucho menos de un pastor en el que confiaba.

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Caracol Radio contactó al pastor implicado en el caso quien envió un comunicado por medio de sus abogados donde señala en uno de sus apartes: “De manera respetuosa pero categórica, solicito abstenerse de publicar, difundir o replicar información no verificada que vincule a mi representado con hechos deshonrosos o punible”.

También fue consultada la asociación de pastores del Quindío que se abstuvieron de entregar un pronunciamiento oficial, aunque reconocen que tienen conocimiento del caso.

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Gracias a la rápida acción de las autoridades y la presencia activa en el territorio enmarcada en la estrategia ‘Quindío Seguro’, el pasado viernes 17 de abril lograron frustrar un intento de fleteo por 30 millones de pesos, ocurrido en el centro de la ciudad de Armenia en horas de la tarde.

Este resultado fue posible gracias a la articulación entre gestores de convivencia, la Policía Nacional y el uso de tecnología mediante el Centro de Comando Integrado, que enlaza las cámaras de seguridad del Gobierno del Quindío, la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, y la fuerza pública.

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Canino NICO detectó estupefacientes en vehículo de servicio público zona rural del municipio de La Tebaida en el Quindío

El procedimiento se realizó en la vía La Paila – Armenia kilómetro 31+200 metros vereda La Herradura, donde uniformados del Grupo de Guías Caninos realizaban labores de registro, control y verificación a personas que se movilizan en automotores de servicio interdepartamental.

Durante la inspección a un bus de servicio público de pasajeros, el canino antinarcóticos “NICO” efectuó señal pasiva positiva frente a un equipaje ubicado en la bodega del automotor. Al verificar la maleta señalada, se halló en su interior cinco paquetes envueltos en material plástico, los cuales contenían marihuana.

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Tras realizar la respectiva prueba preliminar y el pesaje, se determinó que se trataba de 4.443 gramos de marihuana, procedentes de la ciudad de Cali con destino a la ciudad de Bogotá.

La propietaria del equipaje una mujer de 33 años de edad fue capturada por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, siendo dejada a disposición de la fiscalía general de la Nación para su judicialización donde finalizadas las audiencias le fue otorgada medida de aseguramiento intramural.

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La Alcaldía de Armenia informa a la ciudadanía que actualmente se ejecuta el proyecto de obras complementarias en la vía que conecta las avenidas Bolívar y Centenario, a la altura del nuevo puente en inmediaciones del centro comercial Portal del Quindío, labores que requieren de cierres viales en dicho sector del norte de la ciudad.

Esta intervención contempla la implementación de dos soluciones de movilidad: la construcción de una glorieta virtual en la intersección de la calle 19 Norte con carrera 11, a la altura de Castellón, y la adecuación de un cruce semafórico en la intersección de la calle 19 Norte con la avenida Centenario, con el propósito de optimizar la circulación vehicular y mejorar la seguridad vial en este sector.

La Administración Municipal informó sobre los cierres viales parciales programados en el Plan de Manejo de Tránsito, PMT, los cuales incluyen la habilitación de un carril en cada sentido de la avenida Centenario, acompañado de señalización preventiva e informativa conforme a la normatividad vigente.

Asimismo, se regulará el paso a un solo carril en la calle 19 Norte con carrera 11, mientras se realiza la demarcación de la nueva glorieta. De igual forma, se contempla la socialización previa con la comunidad del área de influencia y la implementación de medidas de contingencia para mitigar impactos en el tránsito durante el desarrollo de las obras.

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En Armenia conforman grupo de reacción inmediata para atender problemática de habitantes de calle, Vale anotar que 55 habitantes en situación de calle fueron atendidos por el Grupo de Intervención Inmediata en Armenia en su primera jornada.

Desde la administración municipal anunciaron la conformación de un grupo especial para atender de manera oportuna a los habitantes de calle y lograr su resocialización.

Con presencia institucional activan las rutas de atención con servicios como alimentación, atención en salud, acompañamiento psicosocial e higiene, además de procesos orientados a la inclusión y nuevas oportunidades.

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En primer lugar, el secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez sostuvo que establecieron dos actividades en el marco de la estrategia que inició en las comunas 1 y 2, pero que busca extenderse a más sectores de la ciudad. Sostuvo que una de las estrategias está encaminada a la intervención con el centro transitorio itinerante provisional donde reciben atención integral y acompañamiento institucional.

Asimismo, señaló que la otra actividad es la relacionada con el plan despertar donde de la mano con la Policía del departamento establecen registros de estas personas para contrarrestar su participación en hechos delictivos.

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Al respecto la secretaria de desarrollo social de la ciudad, Jenny Gómez explicó que es una prueba piloto que durará cerca de un mes con el fin de impactar a esta población en los puntos de mayor afluencia.

Destacó que la estrategia es de la mano con las autoridades donde inician con el plan despertar y luego los habitantes de calle son trasladados al centro transitorio itinerante para generar toda la intervención que abarca diferentes dependencias de la administración municipal.

Resaltó que la apuesta es acompañar a estas personas y sobre todo a las que quieran dejar las calles haciendo todo el proceso de superación y también apunta a la atención integral como la ducha para que cambien su modo de vida.

Fue clara en que es fundamental el apoyo de la comunidad referente al manejo de residuos puesto que han evidenciado en los sectores donde ellos se encuentran hay mucha suciedad y basuras, además lo clave de no dar limosna porque es un generador de la problemática.

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De otro lado, la funcionaria se refirió al caso que se ha viralizado a través de redes sociales de la habitante de calle trans conocida popularmente como ‘Shakira’ quien después de un proceso de intervención volvió a las calles de la ciudad.

Indicó que esta persona lleva 10 años en calle donde han intentado brindarle la atención en diferentes oportunidades, pero la semana pasada generaron el proceso donde incluso estuvo en el Hospital San Juan de Dios durante cinco días.

Mencionó que luego fue trasladada a una clínica psiquiátrica, sin embargo, se retiró voluntariamente sin ser notificada la administración municipal de este hecho por eso espera el avance de las investigaciones correspondientes. También dijo que en las últimas horas al parecer en estado de consumo de sustancias se le habría lanzado a una motocicleta por lo que fue remitida a un centro asistencial.

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Deterioro y abandono denuncian en la antigua estación del ferrocarril de Armenia, autoridades sostienen que establecen la presencia institucional

Tras el traslado de la Secretaría de Tránsito se evidencian vehículos abandonados que son desvalijados por los habitantes de calle de la zona por lo que aumenta la preocupación por las condiciones de seguridad en este importante sector de la capital quindiana.

Inicialmente, el concejal Jonatan Rojo dijo que el panorama es complejo en materia social y de seguridad por lo que considera urgen acciones concretas por parte de las autoridades. Reconoció que una de las mayores problemáticas tiene que ver con los vehículos que estaban a cargo de la secretaría de tránsito por lo que ya se han establecido acciones como quejas ante entes de control para intervenir oportunamente a la problemática.

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Al respecto el secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez dio a conocer que a la fecha los vehículos que se encuentran en la zona son responsabilidad de tránsito y otros de la Fiscalía y mientras se da la entrega formal quedaron en este sitio.

Advirtió que se han llevado a cabo medidas de seguridad que han sido vulneradas por los habitantes de calle de la zona donde han roto cercas, dañado candados y puertas lo que genera hurtos.

Destacó que han puesto en marcha un plan en articulación con la Policía para generar presencia institucional, sin embargo, las capacidades no dan abasto. Fue claro que intensifican los operativos como es el caso a las chatarrerías donde comercializan elementos hurtados para capturarlos por el delito de receptación.

Precisamente en nuestro Instagram Caracol Radio Armenia se encuentra un vídeo que refleja el estado actual de esta zona y la urgencia de una intervención.

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Y sigue la polémica en el Quindío, por la iniciativa del alcalde de Filandia, de que se su municipio sea incluido en el aérea metropolitana del occidente de Risaralda donde están Pereira, Dosquebradas y la Virginia, esto luego de que el Senado diera vía libre para la adhesión de esta localidad quindiana, aunque todavía falta que a través de una consulta popular los habitantes del municipio de Filandia decidan si están a favor de la propuesta del mandatario.

El alcalde de Filandia, Duberney Pareja a través de redes sociales defendió su decisión de solicitar que el municipio sea incluido dentro de esta área metropolitana y envió varios mensajes al gobernador del Quindío por la falta de gestión para su localidad tanto en la zona urbana y rural.

Alcalde Filandia: Llevo dos años tratando de trabajar con el señor gobernador, tratando de hacer cosas por este municipio, hay una descoordinación absoluta. El gobernador viene y hace vidas de cualquier manera, viene y utiliza a nuestros campesinos para hacer placa huellas de cualquier manera. No tenemos una coherencia, no tenemos una coordinación y los municipios deben tener una unidad. Tenemos que trabajar de la mano.

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“Las áreas metropolitanas en todo Colombia son exitosas, por qué no va a ser exitoso que Filandia se una un área metropolitana donde no vamos a perder ni el territorio ni vamos a dejar de ser quindianos. Compartimos territorio, compartimos recursos hídricos, Pereira toma agua potable del municipio, pero no le invierte un solo peso al municipio, no le pueden invertir porque no tienen una conexidad con Filandia diferente a la territorial. Entonces esto no es llamar a escándalo ni nada de eso” agregó el mandatario.

El alcalde fue claro en manifestar que la última palabra la tiene el pueblo, la última palabra la tiene el pueblo, pero tenemos que ser coherentes con un tema. Si trabajamos de la mano, si el gobernador se une con los 12 alcaldes y trabaja de la mano, establecen cuáles son las prioridades, las necesidades de cada municipio, téngalo por seguro que los municipios van a trabajar en conjunto y va a haber un progreso departamental para todos los municipios.

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Alcalde de Filandia: Yo tengo muchas quejas con el gobierno departamental, yo lo sé lo he expuesto, lo he expuesto por escrito, mis vías hoy están deterioradas y no tengo una inversión del gobierno departamental seria.

Alcalde de Filandia: Gobernador, esto no es un problema técnico, esto es un problema de descontento que tiene Filandia con usted como gobernador, que no se ha sentado conmigo y le invito a que se siente, conozca las problemáticas de Filandia y ayúdeme a tener soluciones, pero a mí no me mida, por un director de la CRQ, a mí no me mida por un director de EPQ, yo soy más que eso, yo soy más que un politiquero más. Yo soy responsable.

Alcalde de Filandia: Lo invito, gobernador, a que tengamos una charlita sobre las necesidades del municipio de Filandia y que ojalá haga eso con todos los alcaldes del departamento del Quindío. Para que estos alcaldes, que hoy me están preguntando cómo hacen para anexarse, no quieran anexar, si, por el contrario, tengamos un departamento unido, un área metropolitana en el departamento del Quindío, pero eso no va a declinar mis aspiraciones a pertenecer al área metropolitana centro occidente.

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La Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) continúa realizando monitoreo en la cuenca del río Santo Domingo en Calarcá con el objetivo de identificar las principales afectaciones ocasionadas por la creciente súbita registrada el pasado 1 de abril.

Hasta el momento, se han identificado deslizamientos en las orillas del río, así como afectaciones en infraestructura vial, viviendas, servicios públicos, cultivos y coberturas vegetales de importancia ambiental, como guaduales y árboles.

El equipo técnico de Gestión del Riesgo de la CRQ continuará realizando recorridos en la zona para identificar otras posibles afectaciones y condiciones que puedan generar riesgo para las comunidades ubicadas en el área de influencia del río. Esta labor permitirá mantener informadas a las entidades que integran el Sistema Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, con el fin de apoyar la toma de decisiones frente a las acciones necesarias.

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En el marco del programa Guardianes de la Quebrada, iniciativa interinstitucional liderada por Comfenalco Quindío, la Universidad La Gran Colombia, Seccional Armenia y EDEQ Grupo EPM, se llevó a cabo una reunión de seguimiento al proceso de restauración del ecosistema de la quebrada Mal Paso, ubicada en la vía Armenia–La Tebaida.

Durante el encuentro se presentaron los avances en el monitoreo de las acciones de restauración y conservación, evidenciando una mejora en las características fisicoquímicas del agua, resultado de las intervenciones implementadas en la zona.

Asimismo, se destacó la consolidación de la quebrada como un aula viva, fortaleciendo los procesos de formación e investigación de los estudiantes vinculados al proyecto.

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La Universidad del Quindío avanza en la consolidación de una base científica clave para comprender y mitigar uno de los fenómenos más letales para las aves silvestres: la colisión contra ventanas.

El proyecto, liderado por el docente, coordinador y curador de la Colección Ornitológica del Quindío (COUQ), adscrita a la Vicerrectoría de Investigaciones de la UQ, Albert Ospina Duque, tiene como objetivo construir una “biblioteca de las especies” que habitan no solo el departamento, sino también en regiones aledañas. En ese proceso, el estudio de colisiones ha cobrado especial relevancia por su impacto sobre aves residentes y, especialmente, migratorias.

“Hemos logrado identificar zonas vulnerables en la ciudad y las especies más afectadas; esa información es fundamental para diseñar estrategias de mitigación y para dialogar con sectores como la construcción”, añadió el coordinador.

Entre las medidas propuestas, el uso de patrones adhesivos en ventanas se perfila como una alternativa efectiva para reducir colisiones, aunque su implementación aún requiere ajustes según variables como la iluminación y el tipo de vidrio. Paralelamente, la Uniquindío busca incidir en planes de ordenamiento territorial y dialogar con el sector constructor para incorporar diseños más amigables con la fauna:

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Las capacitaciones en nuevas tecnologías llegaron al colegio Marcelino Champagnat. Niños y niñas del grado sexto participaron en actividades de capacitación en uso responsable de internet, lucha contra el ciberacoso, alfabetización digital a través del bus TIC y disfrutaron de una tarde de cine en sus aulas.

Durante la jornada se hizo especial énfasis en la prevención del grooming o ciberacoso, para que los estudiantes tengan la capacidad de identificar conductas sospechosas en entornos digitales como amenazas, humillaciones y hostigamiento que algunas personas pueden hacer mediante fotografías, videos, mensajes o correos electrónicos.

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La Gobernación del Quindío, continúa fortaleciendo las estrategias de protección y bienestar animal en el departamento. A través de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, y su grupo de Protección y Bienestar Animal (PYBA), se han programado nuevas jornadas dirigidas a promover la salud preventiva de los animales de compañía, garantizando el acceso a servicios veterinarios esenciales para las familias quindianas.

En este marco, se llevarán a cabo dos jornadas institucionales: la primera el martes 21 de abril en el parque principal del municipio de Pijao, y la segunda el 24 de abril en el Fuerte de Carabineros de Armenia, ambas en horario de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Durante estos espacios, la comunidad podrá acceder de manera gratuita a servicios de vacunación antirrábica y desparasitación para caninos y felinos, contribuyendo a la prevención de enfermedades y al bienestar integral de las mascotas.

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La Secretaría TIC del departamento inició una agenda de recorridos por los municipios con presencia de comunidades indígenas, con el propósito de visitar todas las zonas de internet instaladas en estos territorios y verificar su correcto funcionamiento.

La primera jornada se cumplió en la comunidad indígena Chichake, ubicada en Córdoba, donde el equipo técnico revisó la conectividad, cobertura, velocidad del servicio y estado de la infraestructura tecnológica. Estas acciones buscan garantizar que los espacios digitales respondan a las necesidades reales de la comunidad.

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En deportes, La Dimayor dio a conocer la programación de los partidos de los cuadrangulares semifinales del Torneo Dimayor de la B, el Deportes Quindío jugará la primera fecha este viernes 24 de abril a las 8y15 de la noche en el estadio Centenario de Armenia enfrentando a Envigado.

En la segunda fecha el equipo milagroso jugará el miércoles 29 de abril de visitante a las 7 de la noche en el estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira ante Internacional de Palmira

Y en la tercera fecha, el Deportes Quindío volverá a jugar de local el lunes 4 de mayo en el estadio Centenario a las siete de la noche enfrentando a Tigres.

En la cuarta fecha enfrentará nuevamente a Tigres pero en condición de visitante en Bogotá, en el quinto partido recibirá a Inter de Palmira en Armenia y terminará la sexta fecha de visitante enfrentando a Envigado.